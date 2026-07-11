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கவிதை மழை பொழிந்த வக்கீல்கள் இலக்கிய வட்டம் 

கவிதை மழை பொழிந்த வக்கீல்கள் இலக்கிய வட்டம் 

ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:32 PM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:32 PM

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திருப்பூர், ஜூலை 12– திருப்பூரில் வக்கீல்கள்  இலக்கிய வட்டத்தின் மாதாந்திர இலக்கிய அமர்வு நடைபெற்றது. அதில், பல வக்கீல்கள் வாசித்த கவிதை பாராட்டை பெற்றது.

இதன் மாதாந்திர இலக்கிய அமர்வு, மாவட்ட கோர்ட் வளாகத்தில் உள்ள கூட்ட அரங்கில் நடைபெற்றது. வக்கீல் பூமதி தலைமை வகித்தார். உதயசூரியன் முன்னிலை வகித்தார்.  திருப்பூர் அட்வகேட்ஸ் அசோசியேஷன் தலைவர்  ஸ்ரீநிவாசன் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு பேசினார்.  வக்கீல்கள்  கவிதைகள் வாசித்தனர். தமிழ் இலக்கியம், மொழி வளர்ச்சி மற்றும் சமூக விழிப்புணர்வு ஆகியன குறித்தும் விவாதிக்கப்பட்டது. 

நிகழ்ச்சியை வக்கீல் சுப்புராஜ்  தொகுத்து வழங்கினார். அருண் கிருஷ்ணன் நன்றி கூறினார்.  முன்னதாக,  மறைந்த திரைப்பட இயக்குனர்கள் பாரதிராஜா, பாக்யராஜ்  ஆகியோருக்கு அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது. நிகழ்ச்சி ஏற்பாடுகளை திருப்பூர் வக்கீல்கள் இலக்கிய வட்ட பொறுப்பாளர்கள் அமர்நாத், தமிழ்  கார்க்கி ஆகியோர் செய்திருந்தனர். 

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