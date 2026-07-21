உள்ளாட்சித்துறை ஊழியர்கள் கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம்
உள்ளாட்சித்துறை ஊழியர்கள் கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:32 PM
திருப்பூர்: துாய்மை பணியாளர்களை பணி நிரந்தரம் செய்வது உள்ளிட்ட கோரிக்கையை வலியுறுத்தி, திருப்பூர் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி உள்ளாட்சித்துறை ஊழியர் சங்கத்தினர் நேற்று ஆர்ப்பாட்டம் செய்தனர்.
மாநகராட்சி, நகராட்சி மற்றும் பேரூராட்சி பகுதிகளில், துாய்மை பணியாளர்களை தனியார்மயமாக்கும் அரசாணையை ரத்து செய்ய வேண்டும். ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக வேலை செய்யும் துாய்மை பணியாளர் உட்பட, அனைத்து ஊழியர்களையும் பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும். திருப்பூர் மாநகராட்சியுடன் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட ஊராட்சிகளில் பணியாற்றிய குடிநீர், துாய்மை பணியாளர் டிரைவர்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும் என்பது உட்பட பல கோரிக்கையை வலியுறுத்தி, நேற்று மாநிலம் தழுவிய கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
அவ்வகையில், திருப்பூரில் நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்துக்கு சங்கத்தின் மாவட்ட தலைவர் பழனிசாமி தலைமை வகித்தார். சி.ஐ.டி.யு., மாவட்ட துணை தலைவர் உன்னிகிருஷ்ணன், சி.ஐ.டி.யு., மாவட்ட செயலாளர் ரங்கராஜ் ஆகியோர், கோரிக்கையை விளக்கி பேசினர்.