இறைச்சிக்கழிவுகள் நோய் அபாயம்

/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ இறைச்சிக்கழிவுகள் நோய் அபாயம்
ADDED : ஜூலை 19, 2026 07:51 PM
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பொங்கலுார், ஜூலை 20–
கொடுவாய் மற்றும் அவிநாசிபாளையம் பகுதிகளில் சேகரமாகும் கோழி இறைச்சிக் கழிவுகள், தேசிய நெடுஞ்சாலையோரம் கொட்டப்படுவதால் கடும் துர்நாற்றம் வீசுவதாக பொதுமக்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர்.
கழிவுகள் அழுகி கிடப்பதால், அவ்வழியாகச் செல்லும் பொதுமக்கள், வாகன ஓட்டிகள் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர். மேலும், நாய்கள் மற்றும் பறவைகள் கழிவுகளை பல இடங்களுக்கு இழுத்துச் செல்வதால், சுகாதார சீர்கேடு மற்றும் கால்நடைகளுக்கு நோய் பரவும் அபாயம் இருப்பதாகவும் அவர்கள் தெரிவித்தனர். இறைச்சிக் கழிவுகளை முறையாக அப்புறப்படுத்தி, அவற்றை பாதுகாப்பாக அழிக்கும் கட்டமைப்பை ஏற்படுத்த அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
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பொங்கலுார் அடுத்த செங்காட்டுப்பாளையம் அருகே ரோட்டோரம் கொட்டப்பட்டுள்ள கோழி இறைச்சிக்கழிவுகள்.