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மெகா கால்நடை கண்காட்சி அந்தியூரில் 10ல் துவங்குகிறது

மெகா கால்நடை கண்காட்சி அந்தியூரில் 10ல் துவங்குகிறது

ADDED : ஆக 07, 2026 05:22 PM

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ADDED : ஆக 07, 2026 05:22 PM

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உடுமலை: ‘‘கால்நடை வளர்ப்பில் புதிய தொழில்நுட்பங்களை அறிந்து, வருமானத்தை அதிகரிக்க விரும்பும் விவசாயிகளுக்கு அரிய வாய்ப்பாக, ஈரோடு மாவட்டம் அந்தியூரில் நடைபெறும் மெகா கால்நடை கண்காட்சி மற்றும் மாநாட்டில், திருப்பூர் மாவட்ட விவசாயிகளும் பங்கேற்க வேண்டும்’’ என, தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகம் அழைப்பு விடுத்துள்ளது.

அந்தியூர் குருநாதசாமி தேர்த்திருவிழாவையொட்டி, தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகம் சார்பில் நடைபெறும், குதிரை மற்றும் கால்நடை சந்தையின் சிறப்பு நிகழ்வாக, இந்த மெகா கண்காட்சி நடத்தப்படுகிறது.

வரும் 10 முதல் 12-ம் தேதி வரை, அந்தியூர் வனக்கோவில் அருகே உள்ள, பர்கூர் மாட்டின ஆராய்ச்சி நிலையத்தின் தீவனப்புல் பண்ணையில் நடைபெறும் இக்கண்காட்சியில், கால்நடை வளர்ப்பில் புதிய தொழில்நுட்பங்கள், நவீன மேலாண்மை முறைகள் குறித்து நிபுணர்கள் ஆலோசனை வழங்க உள்ளனர்.

மேலும், கறவை மாடு, ஆடு, நாட்டுக்கோழி, முயல், காடை, வெண்பன்றி வளர்ப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு தொழில்கள் தொடர்பாக, குறுகிய கால இலவச பயிற்சிகளும் நடத்தப்படுகின்றன.

தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழக பேராசிரியர்கள் மற்றும் விஞ்ஞானிகள் நேரடியாக பயிற்சி அளிக்க உள்ளனர்.

கண்காட்சியின் மற்றொரு சிறப்பாக, தரமான கால்நடைகளுக்கான போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு, வெற்றியாளர்களுக்கு சிறப்புப்பரிசுகள் வழங்கப்படுகின்றன. இதில் பங்கேற்க முன்பதிவு அவசியம்.

‘‘திருப்பூர் மாவட்ட விவசாயிகள் மற்றும் கால்நடை வளர்ப்போர், இந்த வாய்ப்பை முழுமையாக பயன்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும். மேலும் விபரங்களுக்கு, திருப்பூர் மத்திய பஸ் நிலையம் பின்புறம் செயல்படும் கால்நடை மருத்துவ பல்கலைக்கழக பயிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி மையத்தை, 0421-2248524, 98650 16174, 95976 40086 ஆகிய எண்களில் தொடர்புகொள்ளலாம்,’’ என மையத் தலைவர் டாக்டர் மதிவாணன் தெரிவித்துள்ளார்.

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