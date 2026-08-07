/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ கிராமங்களுக்கு கூடுதல் பஸ் இயக்கணும்
ADDED : ஜூலை 30, 2026 05:20 PM
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உடுமலை: உடுமலை கிராமங்களுக்கு போதிய டவுன்பஸ்கள் இல்லாததால், பொதுமக்கள் பஸ்சுக்காக நீண்ட நேரம் காத்திருக்கும் நிலை ஏற்படுகிறது.
உடுமலை பஸ் ஸ்டாண்டிலிருந்து, புறநகர் மற்றும் டவுன்பஸ்கள் இயக்கப்படுகின்றன. இதில், கிராமங்களுக்கு இயக்கப்படும் டவுன்பஸ்களில் தினமும் நுாற்றுக்கணக்கான மக்கள் செல்கின்றனர்.
ஆனால், கடைகோடி கிராமங்களுக்கு செல்ல போதிய பஸ்கள் இல்லை. இதனால், பொதுமக்கள் மிகுந்த பாதிப்புக்குள்ளாகின்றனர். மேலும், இயக்கப்படும் குறைந்த அளவிலான பஸ்களில், மக்கள் நின்று கொண்டும், தொங்கிக்கொண்டும், நெரிசலிலும் செல்ல வேண்டிய நிலை ஏற்படுகிறது.
எனவே, போக்குவரத்துக்கழக அதிகாரிகள் கூடுதல் பஸ்களை கிராமங்களுக்கு இயக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.