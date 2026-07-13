/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ இலக்கிய மன்ற துவக்க விழா மாணவர்களின் இசை நாடகம்
ADDED : ஜூலை 13, 2026 04:00 PM
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உடுமலை: உடுமலை எஸ்.கே.பி., மேல்நிலைப்பள்ளியில் இலக்கிய மன்ற துவக்க விழா நடந்தது. கல்விக் கழகத்தின் செயலர் ராதாகிருஷ்ணன் தலைமை வகித்தார். பட்டதாரி தமிழாசிரியர் கார்த்திக் வரவேற்றார். பள்ளியின் தலைமையாசிரியர் சேசநாராயணன் முன்னிலை வகித்தார்.
கோவை தனியார் கல்லுாரி தமிழ் பேராசிரியர் செல்வராஜ், ‘இலக்கியமும் வாழ்க்கையும்’, என்ற தலைப்பில் பேசினார். மாணவர்களின் இசை நாடகம் நாட்டியம் நிகழ்ச்சி நடந்தது.
கல்விக் கழகத்தின் இணைச்செயலாளர் கோபாலன் உள்ளிட்டோர் பேசினர். மாணவர்களுக்கும் பரிசு வழங்கப்பட்டது. பட்டதாரி தமிழாசிரியர் சசிரேகா நன்றி தெரிவித்தார். மாணவர்களின் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடந்தது.