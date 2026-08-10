துாய்மை பணியாளர்கள் பாதுகாப்பு கேள்விக்குறி உபகரணங்கள் வழங்காமல் அலட்சியம்
துாய்மை பணியாளர்கள் பாதுகாப்பு கேள்விக்குறி உபகரணங்கள் வழங்காமல் அலட்சியம்
ADDED : ஆக 09, 2026 05:32 PM
உடுமலை: உடுமலை நகராட்சியில் வீடுகள் தோறும், குப்பையை தரம் பிரித்து சேகரிக்க அறிவுறுத்தும் அதிகாரிகள், அப்பணியில் ஈடுபட்டுள்ள துாய்மைப்பணியாளர்களுக்கு போதிய உபகரணங்கள் வழங்காததால், கடுமையாக பாதிக்கின்றனர்.
உடுமலை நகராட்சியில், 17,526 வீடுகள், 1,038 வணிக நிறுவனங்கள் உள்ளன. நகராட்சியில், நாள் ஒன்றுக்கு, 28 டன் குப்பை சேகரமாகிறது. திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தின் கீழ், உபயோகிப்பாளர்களுக்கு குப்பை வரி நிர்ணயிக்கப்பட்டு வசூலிக்கப்படுகிறது.
நகராட்சியிலுள்ள, 230க்கும் மேற்பட்ட துாய்மைப்பணியாளர்கள் வாயிலாக, வீடுகள், வணிக நிறுவனங்களில் நேரடியாக குப்பை சேகரிக்கப்படுகிறது.
இதில், மக்கும், மக்காத குப்பை, உணவுக்கழிவு, எலக்ட்ரானிக் கழிவு என நான்கு வகையாக தரம் பிரித்து, பொதுமக்கள் வழங்க வேண்டும், என அறிவுறுத்தப்படுகிறது.
வீடுகளுக்கு நேரடியாக சென்று கழிவுகளை பெறுவதற்கு, துாய்மை பணியாளர்களுக்கு, ஏற்கனவே, சிவப்பு, பச்சை என இரு வண்ணங்களில், பிளாஸ்டிக் டிரம்கள் வழங்கப்பட்டன.
நான்கு வகையாக பிரித்து வாங்க வேண்டிய நிலையில், அதற்கான பிளாஸ்டிக் டிரம் மற்றும் உபகரணங்கள் வழங்கவில்லை. 10 ஆண்டுக்கு முன், வழங்கிய பிளாஸ்டிக் பொருட்கள், உபகரணங்கள், தொடர் பயன்பாடு காரணமாக, அவை உடைந்தும், பயனின்றியும் வீணாகியுள்ளது.
புதிதாக மாற்றித்தராத நிலையில், உடைந்த பிளாஸ்டிக் டிரம்களை பயன்படுத்துவதால், வீடுகளில் சேகரிக்கும் கழிவுகள் சிதறி வருவதோடு, துாய்மை பணியாளர்களுக்கு டிரம், கையுறை உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்களும் வழங்காமல், நகராட்சி நிர்வாகம் அலட்சியம் காட்டி வருகிறது.
துாய்மை பணியாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட தள்ளுவண்டிகளும், முறையாக பராமரிப்பு இல்லாமல் உடைந்து, அவற்றை பயன்படுத்த முடியாமல் துாய்மை பணியாளர்கள் பாதித்து வருகின்றனர்.
எனவே, துாய்மை பணியாளர்களுக்கு தேவையான உபகணங்கள் வழங்க நகராட்சி அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.