காலாண்டு தேர்வுக்கு முன்னதாக புதிய விளையாட்டு போட்டிகள்

காலாண்டு தேர்வுக்கு முன்னதாக புதிய விளையாட்டு போட்டிகள்
காலாண்டு தேர்வுக்கு முன்னதாக புதிய விளையாட்டு போட்டிகள்
ADDED : ஜூலை 13, 2026 04:20 PM
உடுமலை: காலாண்டுத்தேர்வுக்கு முன்னதாக, குறுமைய அளவிலான புதிய விளையாட்டுப் போட்டிகளை நடத்தி முடிக்க பள்ளிக் கல்வித்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது. இதற்காக மாவட்டத்தில் உள்ள 8 குறுமையங்களுக்கும் தலைவர்கள், செயலாளர்கள் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இதில், திருப்பூர் தெற்கு குறுமையத்துக்கான புதிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் வரும் 16ம் தேதி முதல் தொடங்குகின்றன.
வரும் 16-ம் தேதி முதலிபாளையம் நிப்ட்–டீ கல்லுாரியில் அனைத்துப் பிரிவினருக்கான வட்டார அளவிலான சதுரங்கப் போட்டி, 17ம் தேதி வித்யவிகாசினி மெட்ரிக் பள்ளியில் மாணவர்களுக்கான பீச் வாலிபால் மற்றும் டென்னிகாய்ட் போட்டிகள், 20ம் தேதி மாணவியருக்கான பீச் வாலிபால் மற்றும் டென்னிகாய்ட் போட்டிகள் நடக்கின்றன.
முதலிபாளையம் நிப்ட்–டீ கல்லுாரியில் வரும் 21-ம் தேதி இருபாலருக்கான கேரம் போட்டி, 22-ம் தேதி மாணவர்களுக்கான சிலம்பம் போட்டி, 23-ம் தேதி மாணவியருக்கான சிலம்பம் போட்டி ஆகியன நடக்கின்றன. வரும் 24-ல் இருபாலருக்கான குத்துச்சண்டைப் போட்டியுடன், போட்டிகள் நிறைவடைகின்றன.
மாவட்ட உடற்கல்வி ஆய்வாளர் மகேந்திரன் கூறுகையில், ‘‘ஆகஸ்ட் – செப்டம்பர் மாதங்களில் மாநில அளவிலான புதிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடக்க உள்ளன.
அதற்கு வீரர், வீராங்கனைகளைத் தயார்படுத்தவே இந்த முதற்கட்ட போட்டிகள் இப்போது நடத்தப்படுகின்றன. ஜூலை இறுதி அல்லது ஆகஸ்ட் தொடக்கத்தில் வழக்கமான அனைத்து விளையாட்டுப் போட்டிகளும் தொடங்கும்’’ என்றார்.