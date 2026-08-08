நார் தொழிற்சாலைக்கு அனுமதி கிடையாது

ADDED : ஆக 07, 2026 06:01 PM
திருப்பூர், ஆக. 8–
அவிநாசி தாலுகா, நடுவச்சேரியில் சட்டவிரோத தென்னை நார் தொழிற்சாலைக்கு, முறைகேடாக மின்கம்பம் அமைத்து இணைப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக புகார் எழுந்துள்ளது. இதுதொடர்பாக, திருப்பூர் விவசாயிகள் நல முன்னேற்ற சங்க தலைவர் சரவணன், முதல்வரின் முகவரி பிரிவுக்கு புகார் மனு அனுப்பியிருந்தார். திருப்பூர் வருவாய் கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் நேற்றுமுன்தினம் நடைபெற்ற விவசாயிகள் குறைகேட்பு கூட்டத்திலும், இதுதொடர்பாக மனு அளித்து, முறையிட்டார்.
அந்த மனுவுக்கு அவிநாசி பி.டி.ஓ. (கிராம ஊராட்சிகள்), அளித்துள்ள பதில் கடிதம்:
மக்களின் கோரிக்கைப்படி, ஊராட்சியில் ஏற்கனவே நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மான அடிப்படையிலேயே, குப்பாண்டம்பாளையம் முதல் நடுவச்சேரி வரை, தெருவிளக்குகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. நடுவச்சேரி கிராம ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட வேலாங்காடு பகுதியில், தேங்காய் மட்டை அரவை ஆலை அமைக்க, வரைபட அனுமதி கேட்டு ஆன்லைனில் விண்ணப்பம் வரப்பெற்றுள்ளது. பொதுமக்கள், விவசாயிகள், சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு ஆகியவற்றை கருத்தில் கொண்டு, வரைபட அனுமதி வழங்கப்படவில்லை.