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/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ நைலான்! திருப்பூர் தொழில்துறையின் அடுத்த இலக்கு செயற்கை நுாலிழை ஆடை உற்பத்தி மேம்படும்

நைலான்! திருப்பூர் தொழில்துறையின் அடுத்த இலக்கு செயற்கை நுாலிழை ஆடை உற்பத்தி மேம்படும்

நைலான்! திருப்பூர் தொழில்துறையின் அடுத்த இலக்கு செயற்கை நுாலிழை ஆடை உற்பத்தி மேம்படும்

ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:45 PM

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ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:45 PM

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திருப்பூர்: செயற்கை நுாலிழை ஆடை உற்பத்தியில் புதிய மறுமலர்ச்சியை உருவாக்கும் வகையில்: ‘டாலர் சிட்டி’ எனப்படும் திருப்பூர் பின்னலாடை தொழில் நகரில், ஆண்டுக்கு, 45 ஆயிரம் கோடிரூபாய் ஏற்றுமதி வர்த்தகமும், 30 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் அளவுக்கு உள்நாட்டு உற்பத்தி மற்றும் வர்த்தகமும் நடந்து வருகிறது. உலக நாடுகளுக்கான பருத்தி நுாலிழை ஆடை ஏற்றுமதியில் இந்தியா முதலிடத்தில் இருக்கிறது.

இருப்பினும், குளிர்பிரதேச நாடுகளில், செயற்கை நுாலிழை ஆடைகளை அதிகம் எதிர்பார்க்கின்றனர். சீனா, தைவான், வங்கதேசம், வியட்நாம் போன்ற நாடுகள், செயற்கை நுாலிழை ஆடை உற்பத்தியில் முன்னோடியாக இருக்கின்றன. செயற்கை நுாலிழை உற்பத்தியில், சாயமிடும் பணி குறைகிறது; உற்பத்தியும் எளிதாகிறது. உற்பத்தி செலவு குறைவதால், மிகக்குறைந்த விலைக்கு ஆடைகளை வழங்க முடிகிறது; அதன்காரணமாக, உலகம் முழுவதும், பாலியஸ்டர், நைலான் நுாலிழை ஆடைகள வர்த்தகம் செய்யப்படுகிறது.

திருப்பூரை பொறுத்தவரை, 80 சதவீதம் பருத்தி, 20 சதவீதம் அளவுக்கு செயற்கை நுாலிழை ஆடை என உற்பத்தி நடக்கிறது. செயற்கை நுாலிழை உற்பத்தி இல்லாததால், துணியை இறக்குமதி செய்து ஆடை உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. பாலியஸ்டர் மட்டுமல்ல, பெட்ரோலிய பொருட்களில் இருந்து உருவாகும், ‘நைலான்’ நுாலிழை, ஆடை உற்பத்தியில் கவனம் செலுத்தினால், செயற்கை நுாலிழை ஆடை உற்பத்தியிலும், ‘டாலர் சிட்டி’ முக்கிய இடத்துக்கு முன்னேற வாய்ப்புள்ளது.

மக்கும் தன்மை ‘நைலான்’ நுாலிழை உற்பத்தி திருப்பூரில் இல்லை; வேறு பிராசசிங் பிரிவும் இல்லை. சீனாவில் இருந்து இறக்குமதி செய்து, மிகக்குறைந்த அளவிலேயே திருப்பூரில் ஆடை உற்பத்தி நடக்கிறது. யோகாசன ஆடைகள், ஆண் –பெண் உள்ளாடைகள், மக்கும் தன்மையுடன் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. பயன்படுத்த ஏற்றதாக இருக்கிறது; ஆடையின் தரமும் மிக உயர்வாக கிடைக்கும்.

ஆராய்ச்சி மையம் வேண்டும் பருத்தி பின்னலாடையில் தன்னிறைவு அடைந்துவிட்டோம். அடுத்தது, செயற்கை நுாலிழை ஆடை உற்பத்தியில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். பாலியஸ்டரை மட்டும் சார்ந்திருக்காமல், நைலான் ஆடை உற்பத்தியை மேம்படுத்த வேண்டும். மத்திய அரசு, உற்பத்தி திறன் மையம் அமைக்க மானியம் வழங்கி ஊக்குவிக்கிறது. அதன்படி, திருப்பூரில் செயற்கை நுாலிழை ஆடை ஆராய்ச்சி மையம் அமைய வேண்டும். குறிப்பாக, நைலான் நுாலிழை மற்றும் ஆடை உற்பத்திக்கு வழிகாட்ட வேண்டும் என, மத்திய, மாநில அரசுகளிடம் கோரிக்கை வைத்துள்ளோம்.  கோவையில் உள்ள ‘சிட்ரா’ வை போல்,  ‘நைலான்’ உள்ளிட்ட  செயற்கை நுாலிழை ஆடை உற்பத்தி ஆராய்ச்சி மையம் அமைய வேண்டும்; குறிப்பாக, திருப்பூரில் அமைய வேண்டும். – சண்முகசுந்தரம் திருப்பூர் ‘சைமா’ சங்க தலைவர்



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