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/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ அமராவதி ஆறு, கால்வாய்களில் நீர் திருட்டை தடுக்க  ரோந்து பணி தீவிரம் மின் மோட்டார்கள் குழாய்கள் பறிமுதல்; அதிகாரிகள் எச்சரிக்கை

அமராவதி ஆறு, கால்வாய்களில் நீர் திருட்டை தடுக்க  ரோந்து பணி தீவிரம் மின் மோட்டார்கள் குழாய்கள் பறிமுதல்; அதிகாரிகள் எச்சரிக்கை

அமராவதி ஆறு, கால்வாய்களில் நீர் திருட்டை தடுக்க  ரோந்து பணி தீவிரம் மின் மோட்டார்கள் குழாய்கள் பறிமுதல்; அதிகாரிகள் எச்சரிக்கை

ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:30 PM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:30 PM

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உடுமலை: உடுமலை அமராவதி அணையிலிருந்து, ஆறு மற்றும் பிரதான கால்வாயில் நீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது. பாசனம், குடிநீருக்கு திறக்கப்பட்டுள்ள நீரை, ஒரு சிலர் சட்டவிரோதமாக திருடி வரும் நிலையில், அதிகாரிகள் ஆய்வு யெச்து மோட்டார்கள் ,குழாய்களை பறிமுதல் செய்து வருவதோடு, போலீசிலும் புகார் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அமராவதியில் நீர்  திருடினால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அதிகாரிகள் எச்சரித்துள்ளனர்.

உடுமலை அமராவதி அணையிலிருந்து, பழைய ஆயக்கட்டு எட்டு ராஜவாய்க்கால் பாசனத்தின் கீழ் பயன்பெறும் 7,520 ஏக்கர் நிலங்களில், குறுவை நெல் சாகுபடி மேற்கொள்ளும் வகையிலும், புதிய ஆயக்கட்டு பாசன நிலங்களுக்கு, 15 நாட்கள் உயிர்த்தண்ணீரும், கடந்த, 21ம் தேதி தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது.

அதே போல், தாராபுரம், கரூர் பகுதி மக்களின் குடிநீர் தேவைக்காகவும் ஆற்றில் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், ஆறு மற்றும் பிரதான கால்வாயில், தண்ணீர் திருட்டும் அதிகரித்துள்ளது.

அமராவதி ஆற்றில், சட்ட விரோதமாக குழாய்கள் அமைத்தும், மின் மோட்டார்கள் அமைத்தும்,  திருப்பூர், திண்டுக்கல் மாவட்டத்திலுள்ள, தென்னை நார் தொழிற்சாலைகள் மற்றும் பாசனம் அல்லாத பகுதிகளுக்கு அதிகளவு நீர் திருடப்படுவதால், பாசன வாய்க்கால்கள் மற்றும் குடிநீருக்கு நீர் செல்வதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.

இதனையடுத்து, ஆற்றின் இரு கரைகளிலும், நீர் வளத்துறை, வருவாய்த்துறை மற்றும் போலீசார் கொண்ட குழுவினர் ஆய்வு மேற்கொண்டு, பல ஆயிரக்கணக்கான ரூபாய் மதிப்புள்ள, 30க்கும் மேற்பட்ட மின் மோட்டார்களை பறிமுதல் செய்ததோடு, நீர் திருட்டுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட குழாய்களையும் பறிமுதல் செய்தனர். 

அதே போல், புதிய ஆயக்கட்டு பாசன நிலங்களுக்கு, உயிர்த்தண்ணீராக பிரதான கால்வாயில் திறக்கப்பட்டுள்ள நீரையும், பாசனம் அல்லாத, கால்வாயின் இடது கரை பகுதியில், உள்ள விவசாய நிலங்கள் மற்றும் தொழிற்சாலைகளுக்கு,  கால்வாயில் நேரடியாக குழாய் அமைத்தும், மின் மோட்டார்கள் அமைத்தும், பெருமளவு நீர் திருடப்பட்டது.

இரவு, பகலாக கால்வாய் கரையில் அதிகாரிகள் குழுவினர் ஆய்வு செய்து, நீர் திருட்டுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட குழாய்களை துண்டித்தும், பல இடங்களில், மின் மோட்டார்களை பறிமுதல் செய்தும் வருகின்றனர்.

அதிகாரிகள் கூறியதாவது:

அமராவதி ஆறு, ராஜவாய்க்கால்கள் மற்றும் பிரதான கால்வாயில் நீர் திறக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், தொழிற்சாலை பயன்பாட்டிற்கும், பாசன அல்லாத பகுதிகளுக்கு முறைகேடாக நீரை கொண்டு செல்ல, பல பகுதிகளில் குழாய் அமைத்து, நீர் திருடப்பட்டு வருவது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

மாவட்ட கலெக்டர் மற்றும் உயர் அதிகாரிகள் உத்தரவு அடிப்படையில், ஆறு மற்றும் கால்வாய் பகுதிகளில், நீர் திருடுவதற்காக அமைக்கப்பட்ட மின் மோட்டார்கள் மற்றும் குழாய்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

நீர் திருட்டில் ஈடுபட்ட நபர்கள் மீது, அந்தந்த பகுதி போலீசில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளதோடு, சம்மந்தப்பட்டவர்கள் மீது குற்ற  வழக்குப்பதிவு செய்து, கைது செய்ய அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

நீர் திருடுபவர்களின், மோட்டார்கள், குழாய்கள் பறிமுதல் செய்யப்படுவதோடு, வழக்கு பதிவு, மின் இணைப்பு துண்டிப்பு உள்ளிட்ட கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

இவ்வாறு, அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

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