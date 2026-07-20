/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ காலி குடங்களுடன் மக்கள் சாலை மறியல்
ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:45 PM
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பொங்கலுார், ஜூலை 21–
பல்லடம் அருகே கிருஷ்ணாபுரம் ஊராட்சியில் 20 நாட்களாக குடிநீர் வழங்கப்படவில்லை எனக் கூறி பொதுமக்கள் காமநாயக்கன்பாளையம் போலீஸ் நிலையம் அருகே காலிக் குடங்களுடன் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
தகவலறிந்து வந்த பல்லடம் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் அனுராதா தலைமையிலான அதிகாரிகள் மற்றும் போலீசார் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். குடிநீர் பிரச்னைக்கு விரைவில் தீர்வு காண நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அதிகாரிகள் உறுதியளித்ததைத் தொடர்ந்து, பொதுமக்கள் மறியலை கைவிட்டு கலைந்து சென்றனர். ஒரு மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.