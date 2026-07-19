சாலையோர டிரான்ஸ்பார்மர் பாதுகாப்பு அச்சத்தில் மக்கள்

சாலையோர டிரான்ஸ்பார்மர் பாதுகாப்பு அச்சத்தில் மக்கள்
சாலையோர டிரான்ஸ்பார்மர் பாதுகாப்பு அச்சத்தில் மக்கள்
ADDED : ஜூலை 19, 2026 07:51 PM
பொங்கலுார், ஜூலை 20–
பொங்கலுார் அருகே வலுப்பூரம்மன் கோவிலில் இருந்து கொடுவாய், நாச்சிபாளையம் செல்லும் சாலையோரத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள டிரான்ஸ்பார்மரால் விபத்து அபாயம் நிலவுவதாக, பொதுமக்கள் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்.
அங்கு ஏற்கனவே ஒரு டிரான்ஸ்பார்மர் உள்ள நிலையில், அதன் அருகிலேயே மேலும் மின்கம்பங்கள் அமைத்து புதிய டிரான்ஸ்பார்மர் நிறுவப்பட்டுள்ளது. சாலையை ஒட்டியே டிரான்ஸ்பார்மர்கள் இருப்பதால், பெரிய வாகனங்கள் செல்லும்போது பாதுகாப்பு குறித்த அச்சம் நிலவுவதாக அப்பகுதி மக்கள் தெரிவித்தனர்.
கடந்த ஆண்டு, அவ்வழியாகச் சென்ற ஒரு டிராக்டரில் தீ விபத்து ஏற்பட்டது; இதுபோன்ற சம்பவங்கள் மீண்டும் நடைபெறுவதற்கு முன், சாலையோரத்தில் உள்ள டிரான்ஸ்பார்மரை பாதுகாப்பான இடத்துக்கு மாற்றி அமைக்க மின்வாரியம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
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சேமலைக்கவுண்டம்பாளையம் அருகே ரோட்டோரம் உள்ள டிரான்ஸ்பார்மர்.