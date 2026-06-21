விவசாயிகளின் பிரச்னைகள் தீர்வு காண அமைச்சரிடம் மனு
விவசாயிகளின் பிரச்னைகள் தீர்வு காண அமைச்சரிடம் மனு
ADDED : ஜூலை 21, 2026 08:32 PM
காங்கயம்: காங்கயத்துக்கு வந்த மாவட்ட பொறுப்பு அமைச்சர் அருண்ராஜிடம், தமிழக விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்க நிறுவனர் ஈசன் முருகசாமி மற்றும் நிர்வாகிகள் அளித்த மனு:
திருப்பூர் மாவட்டத்தில், 10 ஆயிரம் ஏக்கருக்கு மேல் இனாம் நில பிரச்னை உள்ளது. விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். கறிக்கோழி வளர்ப்புக்கான கூலி உயர்வு பிரச்னையில் கடந்த ஆட்சியில் விவசாயிகள் மீது பொய் வழக்கு போடப்பட்டது. கர்நாடகம் போல் தமிழகத்திலும், கூலி உயர்வு பெற்றுத் தர வேண்டும். விவசாய நிலங்கள் குழாய்கள் பதிக்கும் திட்டத்துக்கு எதிராக விவசாயிகள் போராட்டம் காரணமாக அது மாற்றப்பட்டது.
திருப்பூர் மாவட்டத்தில், பி.பி.சி.எல். நிறுவன எண்ணெய் குழாய் பதித்து மதிப்பிழந்த நிலங்களுக்கு உரிய தீர்வு காண வேண்டும். முதல்வர் அளித்த தேர்தல் வாக்குறுதிபடி கூட்டுறவு பயிர் கடன்கள் தள்ளுபடி விவகாரத்தில் அனைத்து விவசாயிகளும் பயன்பெறும் வகையில் மாற்ற வேண்டும். ஆனைமலையாறு – நல்லாறு திட்டம் விரைந்து நிறைவேற்ற வேண்டும். தெரு நாய் கடித்து பலியாகும் கால்நடைகளுக்கு சந்தை மதிப்பு இழப்பீடு வழங்க வேண்டும். திருப்பூர் மாவட்டத்தில் கல் குவாரிகளை முழுமையாக ஆய்வு செய்து சட்ட விதிகள் மீறியதற்கு உரிய அபராதம் விதிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறியுள்ளனர்.