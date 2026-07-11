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குப்பையை அகற்றாவிட்டால் போராட்டம் நடத்த திட்டம்

குப்பையை அகற்றாவிட்டால் போராட்டம் நடத்த திட்டம்

ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:40 PM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:40 PM

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திருப்பூர், ஜூலை 12– 

மாநகராட்சி 48 வது வார்டு பகுதியில் சுகாதாரப் பணிகள் மேற்கொள்ளாவிட்டால்  பொதுமக்களை திரட்டி போராட்டம் நடத்தப்படும் என கவுன்சிலர் தெரிவித்துள்ளார். 

 திருப்பூர் மாநகராட்சி, 3வது மண்டலம், 48வது வார்டு கவுன்சிலர் விஜயலட்சுமி, மாநகராட்சி கமிஷனர், மண்டல உதவி கமிஷனர் ஆகியோருக்கு அனுப்பிய மனு: 

மாநகராட்சி, 48 வது வார்டு, பட்டத்தரசி அம்மன் கார்டன் செல்லும் வழியில் அந்தப் பகுதியில் இருந்து அனைத்து குப்பைகளும் ரோட்டோரத்தில், கொட்டி  மலை போல் குவிந்து கிடக்கிறது. பொதுமக்களுக்கு சுகாதார கேடு ஏற்படுகிறது. இது குறித்து அதிகாரிகளுக்கு  தொடர்ந்து பலமுறை தகவல் அளித்தும்,  இதுவரை  எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை. உடனடியாக குப்பையை அகற்றி சுத்தப்படுத்த வேண்டும். தாமதித்தால், பொதுமக்களுடன் போராட்டம் நடத்தப்படும்.

இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார்.

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