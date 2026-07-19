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தொரவலுார் குட்டையில் பனை விதைகள் நடவு

தொரவலுார் குட்டையில் பனை விதைகள் நடவு

ADDED : ஜூலை 19, 2026 05:41 PM

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ADDED : ஜூலை 19, 2026 05:41 PM

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பெருமாநல்லூர், ஜூலை 20–

மழைக்காலத்தையொட்டி, திருப்பூர் கிராமிய மக்கள் இயக்கம் சார்பில், பெருமாநல்லுார் அருகே தொரவலுார் ஊராட்சியில் உள்ள கருப்பராயன் கோவில் குட்டையில், 1,200 பனை விதைகள் நடும் நிகழ்ச்சி நேற்று நடைபெற்றது.

ஆண்டுதோறும் குளம், குட்டைகளில் பனை விதைகள் மற்றும் மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டு வரும் நிலையில், இந்த ஆண்டுக்கான நிகழ்ச்சியில் சக்தி விக்னேஸ்வரா பள்ளி என்.எஸ்.எஸ். மாணவர்கள் பங்கேற்று, குட்டையின் கரைப்பகுதியில் 1,200 பனை விதைகளை நட்டனர்.

விவசாயி சாமியப்பன், பனையின் சுற்றுச்சூழல் முக்கியத்துவம் குறித்து மாணவர்களிடம் எடுத்துரைத்தார். ஏற்பாடுகளை கிராமிய மக்கள் இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளர் சம்பத்குமார் செய்திருந்தார். காமராஜர் கலாம் கல்வி அறக்கட்டளை செயலாளர் குமார் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.

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தொரவலுார், கருப்பராயன் கோவில் குட்டையில் 1,200 பனை விதைகள் நேற்று நடப்பட்டன. இதில் பங்கேற்றோர்.

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