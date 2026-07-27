போலீஸ் ஸ்டேஷனில், 10 டூவீலர் திருட்டு திருப்பூரில் ‘எப்.ஓ.பி.’ உட்பட 3 பேர் கைது

போலீஸ் ஸ்டேஷனில், 10 டூவீலர் திருட்டு திருப்பூரில் ‘எப்.ஓ.பி.’ உட்பட 3 பேர் கைது
போலீஸ் ஸ்டேஷனில், 10 டூவீலர் திருட்டு திருப்பூரில் ‘எப்.ஓ.பி.’ உட்பட 3 பேர் கைது
ADDED : ஜூலை 27, 2026 08:01 PM
திருப்பூர், ஜூலை 28–
‘தினமலர்’ செய்தி எதிரொலியாக திருப்பூர் தெற்கு போலீஸ் ஸ்டேஷன் வளாகத்தில் வழக்குகள் தொடர்பாக பறிமுதல் செய்து நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த, 10 டூவீலர்கள் திருடப்பட்ட விவகாரத்தில், முன்னாள் ‘எப்.ஓ.பி.’ உட்பட 3 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
திருப்பூர் தெற்கு போலீஸ் ஸ்டேஷனில், வழக்கு ஒன்றில் பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருந்த ஒரு இருசக்கர வாகனம் மாயமானது தெரியவந்ததை அடுத்து, மற்ற வாகனங்களையும் போலீசார் ஆய்வு செய்தனர். அப்போது மொத்தம், 10 இருசக்கர வாகனங்கள் காணாமல் போனது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
ஸ்டேஷன் வளாகத்தில் இருந்த சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்தபோது, முன்னாள் ‘பிரண்ட்ஸ் ஆப் போலீஸ்’ அமைப்பை சேர்ந்த ஆறுமுகம், தனது நண்பருடன் சேர்ந்து வாகனங்களை ஒவ்வொன்றாக தள்ளிச் சென்று, அருகிலுள்ள இலைக்கடையில் நிறுத்தி, இலைக்கட்டு ஏற்றிச் செல்லும் வேன்களில் அனுப்பியது பதிவாகியிருந்தது.
போலீசார் முதற்கட்டமாக மூன்று பேரிடம் விசாரணை நடத்தி, 7 இருசக்கர வாகனங்களை மீட்டிருந்தனர். ஆனால், இதனை உயரதிகாரிகளுக்கு தெரிவிக்காமல், சம்பந்தப்பட்டவர்களை கைது செய்யாமல் அனுப்பிவிட்னர். இந்த விவகாரம் குறித்து, ‘தினமலர்’ நாளிதழில் கடந்த 26-ம் தேதி செய்தி பிரசுரமானது. இதனை தொடர்ந்து, மாநகர போலீஸ் கமிஷனர் ராஜேஸ்வரி விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டார். அதனடிப்படையதில், துணை கமிஷனர் மற்றும் கே.வி.ஆர்.நகர் உதவி கமிஷனர் விசாரணை நடத்தி அறிக்கை சமர்ப்பித்தனர்.
இதையடுத்து, போலீஸ் நண்பர் ஆறுமுகம், 49, அவரது நண்பர் சுப்பிரமணி, 39, முருகேசன், 30, ஆகிய 3 பேரையும் தெற்கு போலீசார் கைது செய்தனர். உரிய நடவடிக்கை எடுக்காமல், மூடி மறைத்ததாகக் கூறப்படும் போலீசார் மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கை விரைவில் எடுக்கப்பட உள்ளது.