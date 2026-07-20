3 நாள் குறைகேட்பு தபால்துறை ஏற்பாடு 

ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:45 PM
திருப்பூர், ஜூலை 21–
திருப்பூர் தபால் கோட்ட கண்காணிப்பாளர் பட்டாபிராமன் அறிக்கை:
திருப்பூர் கோட்டத்துக்கு உட்பட்ட திருப்பூர், தாராபுரம், மேட்டுப் பாளையம் தலைமை தபால் அலுவலகங்கள், சத்தியமங்கலம், மூலனுார், காங்கயம், சூலுார், அன்னுார் துணை தபால் அலுவலகங்களில், தபால்துறை சார்பில் அஞ்சல் ஆயுள் காப்பீடு மற்றும் கிராமிய அஞ்சல் ஆயுள் காப்பீடு சிறப்பு குறைகேட்பு முகாம் முகாம் வரும், 23 முதல், 25 வரை மூன்று நாட்கள் நடக்கிறது.
இதில், பெயர், முகவரி, பிறந்த தேதி திருத்தம்,மொபைல் எண் மாற்றம் அல்லது சேர்த்தல் வாரிசு மாற்றம் அல்லது சேர்த்தல், பிரிமியம் செலுத்தும் முறை மற்றும் பாலிசி காலம் அல்லது தொகை தொடர்பான மாற்றங்கள், பாலிசி புதுப்பித்தல், கே.ஒய்.சி. ஆவணங்கள் இணைப்பு, கடன் தேவைகள், பிரிமியம் ரசீது புத்தகம், முதிர்ச்சி கோரிக்கை சேவை உள்ளிட்டவற்றை முகாமில் பெற முடியும். தேவையான ஆவணங்களுடன் பங்கேற்று, இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொண்டு தங்களது சேவைகள் மற்றும் சந்தேகங்களை நிவர்த்தி செய்து கொள்ளலாம்.
இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார்.