முக்கிய தீர்மானங்கள் ஒத்திவைப்பு 

ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:03 PM
திருப்பூர் மாநகராட்சிக் கூட்டத்தில் குடிநீர், பாதாள சாக்கடை இணைப்பு கட்டணம் உள்பட 4 முக்கியத் தீர்மானங்கள் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளன. கவுன்சிலர்கள் சுழற்றி அடித்ததில் நிர்வாகம் பின்வாங்கியது.
குடிநீர், சாக்கடை கட்டணம்: பணிகள் இன்னும் முடியவில்லை. அதற்குள் கட்டணமா? மக்கள் அவதிப்படுகிறார்கள். பணிகளை முதலில் முடியுங்கள். கவுன்சிலர்கள் சீறினர். தீர்மானம் ஒத்திவைக்கப்பட்டது.
தினசரி மார்க்கெட் ஏலம்: பகுதிவாரியாக சதுர அடி கணக்கில் வாடகை போடுங்கள். பழைய வியாபாரிகளுக்கு முன்னுரிமை கொடுங்கள் என்றனர் கவுன்சிலர்கள். தீர்மானம் ‘பிரேக்’ ஆனது.
ஜப்தி நடவடிக்கை: வரி பாக்கி வைத்தோர் வீடுகளை ஜப்தி செய்ய கொண்டுவரப்பட்டது தீர்மானம். நிர்வாகத்தில் உள்ள தவறுகளை முதலில் திருத்துங்கள் என கவுன்சிலர்கள் கொதித்தார்கள். இந்தத் தீர்மானமும் நிறுத்தப்பட்டது.