பிரீமியர் லீக்; பிரகாசிக்கும் வீரர்கள் திறமை

ADDED : ஆக 09, 2026 07:43 PM
திருப்பூர், ஆக. 10–
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நிப்ட்– -டீ பிரீமியர் லீக் கிரிக்கெட் தொடரில் நேற்று நடைபெற்ற லீக் ஆட்டங்களில், எஸ்.கே.எல். எக்ஸ்போர்ட்ஸ், சி.ஆர். கார்மென்ட்ஸ், ராம்ராஜ் காட்டன், விக்டஸ் டையிங் அணிகள் அபார வெற்றி பெற்றன.
சரவணன் விளாசல்
முதலில் பேட் செய்த எஸ்.கே.எல். எக்ஸ்போர்ட்ஸ், சரவணனின் அதிரடி அரைசதத்தால் 163/6 ரன்கள் குவித்தது. 164 ரன்கள் இலக்கை துரத்திய ஈஷா கார்மென்ட்ஸ், எஸ்.கே.எல். பந்துவீச்சை சமாளிக்க முடியாமல் 59/7 ரன்களில் தடுமாறியது. இதன் மூலம் எஸ்.கே.எல். 104 ரன் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது. 32 பந்துகளில் 70 ரன்கள் விளாசிய சரவணன் ஆட்டநாயகனாக தேர்வானார்.
---தனசேகர் செஞ்சுரி
சி.ஆர். கார்மென்ட்ஸ் அணிக்காக தனசேகர் அதிரடியாக விளையாடி, 52 பந்துகளில் சதம் (106*) விளாசினார். அவரது ஆட்டத்தால் அணி 171/4 ரன்கள் குவித்தது. தொடர்ந்து களமிறங்கிய பிராச்சி எக்ஸ்போர்ட்ஸ், 60 ரன்களுக்கு சுருண்டதால், சி.ஆர். கார்மென்ட்ஸ் 111 ரன் வித்தியாசத்தில் எளிதாக வெற்றி பெற்றது. பேட்டிங்கில் சதம், பந்துவீச்சில் 3 விக்கெட் என ஆல்-ரவுண்ட் ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய தனசேகர் ஆட்டநாயகன் விருதை தட்டிச் சென்றார்.
---விக்கி சாம் அசத்தல்
ராம்ராஜ் காட்டன் அணி 123/7 ரன்கள் எடுத்தது. விக்கி சாம் 39 பந்துகளில் 64 ரன்கள் குவித்து அணிக்கு வலு சேர்த்தார். 124 ரன்கள் இலக்குடன் களமிறங்கிய அனுகிரகா பேஷன் மில், 52 ரன்களுக்கு ஆல் -அவுட்டானது. 71 ரன் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற ராம்ராஜ் அணிக்காக, அரைசதத்துடன் 3 விக்கெட்களையும் கைப்பற்றிய விக்கி சாம் ஆட்டநாயகனாக தேர்வானார்.
---சிவராஜ் சிறப்பு
ஆம்ஸ்ட்ராங் நிட்டிங் மில்ஸ் நிர்ணயித்த 89/5 என்ற இலக்கை, விக்டஸ் டையிங் அணி 5 விக்கெட் இழப்புக்கு எட்டிப்பிடித்தது. 5 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற விக்டஸ் அணியின் சிவராஜ் ஆட்டநாயகனாக அறிவிக்கப்பட்டார்.
---நேற்றைய போட்டிகளில் சிறப்பாக விளையாடிய வீரர்களுக்கு, அனுகிரகா பேஷன் மில் மேலாளர் சுரேஷ்குமார், ஆம்ஸ்ட்ராங் நிட்டிங் மில்ஸ் மேலாளர் சந்தோஷ் ஆகியோர், ஆட்டநாயகன் விருது வழங்கினர்.
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நிப்ட்–டீ பிரீமியர் லீக் தொடரில், சி.ஆர். கார்மென்ட்ஸ் – பிராச்சி எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அணிகள் மோதின.