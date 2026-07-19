பீச் வாலிபால் போட்டி பதக்கங்கள் வழங்கல் 

/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ பீச் வாலிபால் போட்டி பதக்கங்கள் வழங்கல்
ADDED : ஜூலை 19, 2026 05:41 PM
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உடுமலை: உடுமலை குறு மைய அளவிலான பீச் வாலிபால் விளையாட்டுப் போட்டியில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு, மடத்துக்குளம் ஜே.எஸ்.ஆர் மெட்ரிக்., மேல்நிலைப்பள்ளியில் பதக்கங்கள் வழங்கப்பட்டது.
2026-–-27ம் கல்வியாண்டிற்கான உடுமலை அளவிலான குறு மைய விளையாட்டுப் போட்டிகள் மடத்துக்குளம் ஜே.எஸ்.ஆர்., மெட்ரிக்., மேல்நிலைப்பள்ளியில் நடந்தது. இதில், பீச் வாலிபால் போட்டி இரு நாட்கள், நடத்தப்பட்டது.
ஏராளமான பள்ளிகளைச் சேர்ந்த மாணவ மாணவியர் ஆர்வமுடன் பங்கேற்றனர். போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவ மற்றும் மாணவியருக்கு, பள்ளியின் தாளாளர் ராஜ்குமார் மற்றும் ஆசிரியர்கள் பதக்கங்களை வழங்கினர்.
இந்நிகழ்வில் ஆசிரியர்கள் மற்றும் பயிற்சியாளர்கள் பங்கேற்று வீரர்களை உற்சாகப்படுத்தினர்.