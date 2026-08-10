/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு பட்டாவில் முன்னுரிமை
ADDED : ஆக 09, 2026 05:32 PM
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திருப்பூர், ஆக. 10–
திருப்பூர் மாற்றுத்திறனாளிகள் நல முன்னேற்ற சங்கம், வீட்டுமனை பட்டாவில் முன்னுரிமை, அரசு பஸ்களில் இருக்கை ஒதுக்கீடு, மாதாந்திர உதவித்தொகை உயர்வு உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி முதல்வருக்கு மனு அனுப்பியிருந்தது.
இதற்கு பதிலளித்த கமிஷனரகம், வீட்டுமனை பட்டா வழங்கும் முன்னுரிமை பட்டியலில் மாற்றுத்திறனாளிகள் இடம்பெற்றுள்ளதாகவும், அரசு பஸ்களில் அவர்களுக்கான இருக்கை ஒதுக்கீட்டை நடத்துனர்கள் உறுதி செய்ய அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளது. உதவித்தொகை உயர்வு தொடர்பான கோரிக்கை, அரசின் கொள்கை முடிவுக்கு உட்பட்டது எனவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து சங்கத் தலைவர் சரவணன், மனுக்களுக்கு துரிதமாக பதில் அளித்திருப்பது வரவேற்கத்தக்கது என்றார்.