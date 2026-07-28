குடிநீரில் புழுக்கள் பொதுமக்கள் புகார்

/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ குடிநீரில் புழுக்கள் பொதுமக்கள் புகார்
ADDED : ஜூலை 28, 2026 06:41 PM
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உடுமலை: உடுமலை அருகே குடிநீரில் புழுக்கள் கலந்து வருவதாக புகார் எழுந்துள்ளது.
உடுமலை அருகே சின்னவீரம்பட்டி ஊராட்சி, வெற்றிவேல் நகர், இந்திரா நகரில், குடிநீரில் புழுக்கள் கலந்து வருவதாக பொதுமக்கள் புகார் கூறுகின்றனர். இந்த நீரை குடிப்பவர்களுக்கு, காய்ச்சல், தலைவலி, போன்ற உபாதைகள் ஏற்படுகிறது. இது குறித்து ஊராட்சி நிர்வாகத்தினரும், உடுமலை ஒன்றிய அதிகாரிகளும் ஆய்வு செய்து, நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.