மக்கள் எதிர்ப்பு; மின் கம்பம் அகற்றம் உதவிப்பொறியாளருக்கு நோட்டீஸ்

மக்கள் எதிர்ப்பு; மின் கம்பம் அகற்றம் உதவிப்பொறியாளருக்கு நோட்டீஸ்
மக்கள் எதிர்ப்பு; மின் கம்பம் அகற்றம் உதவிப்பொறியாளருக்கு நோட்டீஸ்
ADDED : ஜூலை 19, 2026 05:51 PM
அவிநாசி, ஜூலை 20–
அவிநாசி, நடுவச்சேரி, வேளாண்காடு பகுதியில் தெருவிளக்குகள் அமைக்கக்கோரி, ஊராட்சி நிர்வாகம் சார்பில் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கப்பட்டு, கடந்த ஜூன் 22-ல் கட்டணமும் செலுத்தப்பட்டது. அதன்பேரில், ஜூன் 24 அன்று மின்வாரியம் அங்கு மின்கம்பங்களை நட்டு, கம்பிகள் பொருத்தும் பணியை மேற்கொண்டது.
அந்தப் பகுதியில் அமையவுள்ள தனியார் தொழிற்சாலை ஒன்றுக்குத் தற்காலிக மின் இணைப்பு வழங்கவும் மின்வாரியம் பணிகளைத் துவங்கியது. சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அத்தொழிற்சாலைக்குச் சாதகமாக ஊராட்சி நிர்வாகமும், மின்வாரியமும் உடந்தையாகச் செயல்படுவதாகக் கூறி பொதுமக்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.
விமர்சனங்கள் வலுத்ததால், அங்கு நடப்பட்ட மின்கம்பங்கள் அனைத்தும் ஒரே நாளில் அவசர அவசரமாக அகற்றப்பட்டன.
இதுகுறித்து திருப்பூர் நுகர்வோர் நல முன்னேற்ற சங்கம் சார்பில் முதல்வர் தனிப்பிரிவுக்குப் புகார் அனுப்பப்பட்டது.
இதற்குப் பதிலளித்துள்ள அவிநாசி மின்வாரிய செயற்பொறியாளர் சண்முகசுந்தரம், இவ்விவகாரம் தொடர்பாக அவிநாசி கிழக்கு மின்வாரிய உதவிப் பொறியாளரிடம் விளக்கம் கேட்கப்பட்டுள்ளது. விளக்கம் பெறப்பட்டவுடன் துறை ரீதியான தகுந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும், எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
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நடுவச்சேரி, வேளாண் காடு பகுதியில் அமைக்கப்பட்டிருந்த மின் கம்பங்கள்; மக்கள் எதிர்ப்பையடுத்து அகற்றப்பட்டன.