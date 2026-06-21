பிறப்பு சான்றிதழ் பதிவு செய்ய அரிய வாய்ப்பு

ADDED : ஜூலை 29, 2026 08:11 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் மாநகராட்சி பகதியில், 15 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பிறந்த குழந்தைகளின் பிறப்பு சான்றிதழ்களில் பெயர் பதிவு செய்ய செப். 26 ம் தேதி வரை கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதனை மக்கள் பயன்படுத்தி கொள்ள மாநகராட்சி தெரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து திருப்பூர் மாநகராட்சி கமிஷனர் அமித் அறிக்கை:
பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவு சட்டத்தின் படி, குழந்தை பிறந்த தேதியிலிருந்து, 15 ஆண்டுகள் வரை மட்டுமே பிறப்பு சான்றிதழில் பெயர் பதிவு செய்ய முடியும். தலைமை பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவாளரின் சிறப்பு அனுமதியின்படி, 15 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பிறந்த குழந்தைகளின் பிறப்பு சான்றிதழ்களில் பெயர் பதிவு செய்ய செப்., 26 ம் தேதி வரை கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
எனவே, இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி, திருப்பூர் மாநகராட்சியில், 15 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பிறந்து, இதுவரை பெயர் பதிவு செய்யாதவர்கள், உடனடியாக பதிவு செய்து கொள்ளலாம். மேலும், செப். 26ம் தேதிக்கு பின், மேற்கொண்ட பிறந்த குழந்தைகளின் பிறப்பு சான்றிதழில் பெயர் பதிவு செய்ய இயலாது.
இவ்வாறு, அவர் கூறியுள்ளார்.