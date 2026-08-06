ஐ.டி.ஐ.,யில் மாணவர் நேரடி சேர்க்கை விண்ணப்பம் பதிவு
ஐ.டி.ஐ.,யில் மாணவர் நேரடி சேர்க்கை விண்ணப்பம் பதிவு
ADDED : ஜூலை 30, 2026 05:12 PM
உடுமலை: உடுமலை அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில், இன்ஜினியரிங், இன்ஜினியரிங் அல்லாத மற்றும் அதிநவீன தொழில்நுட்பத்துடன் புதிதாக துவக்கப்பட்டுள்ள இண்டஸ்ட்ரீஸ் தொழிற்பிரிவுகளில், மாணவர் நேரடி சேர்க்கைக்கு விண்ணப்பங்கள் பதிவு துவங்கியுள்ளது.
பயிற்சியில் சேரும் மாணவர்களுக்கு, மாத உதவித்தொகை ரூ.750, சைக்கிள், சீருடை, பாட புத்தகங்கள், காலணி மற்றும் அனைத்தும் இலவசமாக வழங்கப்படும்.
6ம் வகுப்பு முதல், 10ம் வகுப்பு வரை, அரசு பள்ளி மற்றும் அரசு சார்ந்த பள்ளிகளில் படித்த ஆண் பயிற்சியாளர்களுக்கு, ‘தமிழ் புதல்வன்’ திட்டத்தின் கீழும், பெண் பயிற்சியாளர்களுக்கு ‘புதுமைப்பெண் திட்டத்தின்’ கீழும் மாதம்தோறும் ரூ.1000- வழங்கப்படும்.
பயிற்சியில் சேர, ஐ.டி.ஐ., மற்றும் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டி மையங்கள் மற்றும் மாவட்ட திறன் பயிற்சி அலுவலகங்கள் ஆகியவற்றில் நேரடி சேர்க்கைக்கான உதவி மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
மேலும் விபரங்களுக்கு , ஐ.டி.ஐ.,முதல்வரை, 94990 55700; 94421 78340 ஆகிய எண்களில் தொடர்பு கொள்ளலாம், என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.