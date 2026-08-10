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தெற்கு உழவர் சந்தை அருகில் ஆக்கிரமிப்பு கடைகள் அகற்றம்

தெற்கு உழவர் சந்தை அருகில் ஆக்கிரமிப்பு கடைகள் அகற்றம்

ADDED : ஆக 09, 2026 05:32 PM

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ADDED : ஆக 09, 2026 05:32 PM

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திருப்பூர், ஆக. 10–

திருப்பூர் தெற்கு உழவர் சந்தையை ஒட்டிய பகுதியில், விவசாயிகளின் தொடர்ச்சியான புகாரைத் தொடர்ந்து, அதிகாலையிலேயே அதிகாரிகள் களமிறங்கி ரோட்டோர ஆக்கிரமிப்பு கடைகளை அகற்றினர்.

உழவர் சந்தை செயல்படும் நேரத்தில் பல்லடம் ரோட்டோரம் காய்கறி, பழங்கள் விற்பனை செய்ததால், விவசாயிகளின் விற்பனை பாதிக்கப்படுவதாக நீண்டநாளாக புகார் எழுந்து வந்தது. மாவட்ட குறைகேட்பு கூட்டத்திலும் இந்த விவகாரம் வலியுறுத்தப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, மாவட்ட நிர்வாக உத்தரவின் பேரில் நேற்று போலீஸ் பாதுகாப்புடன் வேளாண்துறை மற்றும் தொடர்புடைய அதிகாரிகள் இணைந்து நடவடிக்கை மேற்கொண்டனர்.

சாலையோர கடைகள், ஆக்கிரமிப்புகள் மற்றும் வாகனங்கள் அகற்றப்பட்டன. நடவடிக்கையை வரவேற்ற விவசாயிகள், ஒருநாள் நடவடிக்கை போதாது; மீண்டும் ஆக்கிரமிப்புகள் முளைக்காமல் தொடர்ந்து கண்காணிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினர்.

உள்ளும்... புறமும்

உழவர் சந்தையை ஒட்டிய ரோட்டோர வியாபாரம் பல ஆண்டுகளாக சர்ச்சையாகவே இருந்து வருகிறது. ஆக்கிரமிப்புகளை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்பதே விவசாயிகளின் கோரிக்கை. மறுபுறம், ரோட்டோர வியாபாரிகளுக்கு ஆதரவான அமைப்புகள், வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படக் கூடாது என வலியுறுத்தி வருகின்றன. இதனால், இந்த விவகாரத்தில் இரு தரப்பினருக்கும் இடையிலான மோதல் அடிக்கடி தலைதுாக்கி வருகிறது.

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தெற்கு உழவர் சந்தையையொட்டி சாலையோர ஆக்கிரமிப்புக்கடைகள் அகற்றும் பணி நேற்று நடந்தது. இதற்காக குவிக்கப்பட்ட போலீசார்.

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