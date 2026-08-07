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ரோடு சேதம் மக்கள் பாதிப்பு

ரோடு சேதம் மக்கள் பாதிப்பு

ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:03 PM

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ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:03 PM

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உடுமலை: உடுமலை அருகே அமராவதி அணையிலிருந்து, கல்லாபுரம் ரோடு செல்லும் சேதமடைந்துள்ளதால், சுற்றுலா பயணியர் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.

உடுமலை அருகே உள்ள அமராவதி அணை சுற்றுலா தலமாக உள்ளது. அணைக்கு தினமும் நுாற்றுக்கணக்கான சுற்றுலா பயணியர் வருகின்றனர். அணையிலிருந்து, கல்லாபுரம் செல்லும் ரோடு சேதமடைந்து காணப்படுகிறது.

இந்த ரோட்டில் செல்லும் வாகன ஓட்டுனர்கள், சுற்றுலா பயணியர் சிரமத்துக்குள்ளாகின்றனர். எனவே, இந்த ரோட்டை சீரமைத்து, புதுப்பிக்க பொதுப்பணித்துறையினரும், ஊராட்சியினரும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

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