பாதாள சாக்கடை குழாய் உடைப்பு கழிவுநீர் ‘குளம்’ ஆக மாறிய சாலை
பாதாள சாக்கடை குழாய் உடைப்பு கழிவுநீர் ‘குளம்’ ஆக மாறிய சாலை
ADDED : ஆக 02, 2026 09:10 PM
அனுப்பர்பாளையம், ஆக 3 –
அனுப்பர்பாளையம், வாவிபாளையம் – நெருப்பெரிச்சல் ரிங் ரோட்டில் தனியார் திருமண மண்டபம் அருகே அடிக்கடி பாதாள சாக்கடை குழாயில் உடைப்பு ஏற்பட்டு கழிவுநீர் வீதியில் குளம் போல் தேங்கி நிற்கிறது. முக்கிய ரிங் ரோடு என்பதால் தினசரி ஆயிரக்கணக்கான வாகனங்கள் இவ்வழியாகச் சென்று வருகின்றன. சாக்கடை நீர் வீதியில் பெருக்கெடுத்து ஓடுவதால் அப்பகுதி முழுவதும் கடும் துர்நாற்றம் வீசுவதோடு, செல்லும் வாகனங்களின் மீது அசுத்த நீர் தெளித்துச் செல்வதால் பொதுமக்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகள் பெரும் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர்.
கழிவுநீர் தொடர்ந்து ரோட்டில் தேங்குவதால் தார்ச் சாலை முற்றிலும் அரித்துப்போய் குண்டும் குழியுமாக மாறியுள்ளது. இதனால், குறிப்பாக இரவு நேரங்களில் இவ்வழியாக வரும் இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் குழியைக் கவனிக்க முடியாமல் விழுந்து அடிக்கடி விபத்தில் சிக்குகின்றனர்.
மா.கம்யூ. திருப்பூர் வடக்கு ஒன்றிய மாவட்டக் குழு உறுப்பினர் சிகாமணி கூறுகையில், ‘‘‘மாநகராட்சி நிர்வாகத்திடம் முறையிட்டால் அவர்கள் மேம்போக்காகக் கழிவுநீரை மட்டும் அகற்றிவிட்டுச் செல்கிறார்களே தவிர, எந்தவிதப் பராமரிப்பு பணியையும் மேற்கொள்வதில்லை. தொடர் விபத்துகள் காரணமாகத் தற்போது காவல்துறையினர் அந்த இடத்தில் தடுப்புகளை அமைத்துள்ளனர். ஆனால், மாநகராட்சி நிர்வாகம் இதற்கு் இதுவரை எந்தவொரு நிரந்தரத் தீர்வும் காணவில்லை. மாவட்ட நிர்வாகம் உடனடியாகத் தலையிட்டு பாதாள சாக்கடையில் உள்ள கோளாறுகளைச் சரிசெய்து, சேதமடைந்த சாலையைச் சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்’’என்றார்.
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ரோட்டில் மத்தியில் பாதாள சாக்கடை குழாயில் உடைப்பு ஏற்பட்டு தற்போது தடுப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது.