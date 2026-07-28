/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ ‘டாஸ்மாக்’ கடையில் ரூ.10.75 லட்சம் திருட்டு
ADDED : ஜூலை 28, 2026 08:41 PM
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திருப்பூர்: திருப்பூர், அவிநாசி ரோடு தண்ணீர்பந்தலில் ‘டாஸ்மாக்’ மதுக்கடை (எண்:2020) செயல்படுகிறது.
நேற்று முன்தினம் மதியம் வழக்கம்போல கடையை திறக்க வந்த போது, மேற்கூரை பிரிக்கப்பட்டு இருந்தது. உள்ளே சென்று பார்த்த போது, விற்பனை தொகையான 10.75 லட்ம் ரூபாய் திருட்டு போனது தெரிந்தது. புகாரின் பேரில், 15 வேலம்பாளையம் போலீசார் விசாரித்தனர்.
போலீசார் கூறியதாவது:
பணம் திருட்டு போன மதுக்கடையில் விற்பனையான தொகையை லாக்கரில் வைத்து உரிய பாதுகாப்பு செய்யாமல், அட்டை பெட்டியில் வைத்து சென்றனர். ‘சிசிடிவி’ கேமராவும் வேலை செய்யவில்லை. இதையெல்லாம் கவனித்து யாராவது கைவரிசை காட்டியிருக்க வேண்டும் என்ற சந்தேகம் உள்ளது. கடையில் வேலை செய்யும் பணியாளர்கள் உள்ளிட்ட அனைவரிடம் விசாரணை நடத்தி வருகிறோம்.
இவ்வாறு, அவர்கள் கூறினர்.