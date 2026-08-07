/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ விதைகள், உரங்கள் இருப்பு திருப்தி
ADDED : ஜூலை 30, 2026 05:51 PM
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உடுமலை: திருப்பூர் மாவட்டத்தில், பயிர் சாகுபடிக்கு தேவையான நெல் மற்றும் பிற பயிறு வகை தானியங்கள் விதைகள், போதிய அளவு இருப்பு உள்ளதாக, வேளாண் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
விவசாயிகளுக்கு பயிர் சாகுபடிக்கு தேவையான, விதைகள் மற்றும் உரங்கள் தேவையான அளவு இருப்பு உள்ளதாக, அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
அதன் அடிப்படையில், நெல் 56.68 டன், தானிய பயிறுகள், 19.43 டன், பயறு வகை பயிறுகள், 24.76 டன் மற்றும் எண்ணெய் வித்து பயிர் விதைகள், 18.03 டன் இருப்பு உள்ளது.
அதே போல், பயிர் சாகுபடிக்கு தேவையான, யூரியா, பாஸ்பேட் மற்றும் காம்ப்ளக்ஸ் உரங்கள் தேவையான அளவு இருப்பில் உள்ளது. யூரியா, 23.82 டன், டி.ஏ.பி., 874 டன், காம்ப்ளக்ஸ் 3, 677 டன் மற்றும் சூப்பர் பாஸ்பேட், 649 மெட்ரிக் டன் இருப்பு உள்ளதாக, அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.