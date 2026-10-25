பி.வி.பி. பள்ளி அறிவியல் கண்காட்சி பார்வையாளரை கவர்ந்த படைப்புகள்
பி.வி.பி. பள்ளி அறிவியல் கண்காட்சி பார்வையாளரை கவர்ந்த படைப்புகள்
ADDED : செப் 28, 2026 07:22 PM
திருப்பூர், செப். 29–
திருப்பூர், செரங்காடு பகுதியில் உள்ள பாரதிய வித்யா பவன் பள்ளியில் அறிவியல் கண்காட்சி நடைபெற்றது.
பள்ளி நிறுவனர் டாக்டர் செல்வராஜ் தலைமை வகித்தார். செயலாளர் டாக்டர் நளினி செல்வராஜ், தலைமையாசிரியர் பிரவீன்குமார் முன்னிலை வகித்தனர்.
எல்.கே.ஜி. முதல் 9-ம் வகுப்பு வரை படிக்கும் மாணவ, மாணவியர், செயற்கை நுண்ணறிவு, ரோபோ கால்பந்து, ஏ.ஐ. கட்டுப்பாட்டு வாகனம், ரேடார் சென்சார் தொழில்நுட்பம், துல்லிய கருவி அமைப்புகள் உள்ளிட்ட நவீன தொழில்நுட்ப மாதிரிகள் பார்வையாளர்களை கவர்ந்தன. பெற்றோர், ஆசிரியர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் கண்காட்சியை ஆர்வத்துடன் பார்வையிட்டு, மாணவர்களின் திறமை மற்றும் படைப்பாற்றலை பாராட்டினர்.
மாணவர்களிடம் அறிவியல் ஆர்வத்தையும், கற்றல், சிந்தித்தல், உருவாக்குதல் என்ற அணுகுமுறையையும் வளர்க்கும் வகையில் இக்கண்காட்சி நடத்தப்பட்டதாக பள்ளி நிர்வாகத்தினர் தெரிவித்தனர்.