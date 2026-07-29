/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ பள்ளி மாணவர்கள் பசுமை சுற்றுலா
ADDED : ஜூலை 29, 2026 07:52 PM
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பல்லடம், ஜூலை 30-–
பல்லடம் வனாலயத்தில், தனியார் பள்ளி மாணவ, மாணவியர் பசுமை சுற்றலாம் மேற்கொண்டனர்.
பல்லடம்-, திருச்சி ரோட்டில், வனம் அமைப்பின் வனாலயம் அமைந்துள்ளது. பசுமை பூங்கா, உடற்பயிற்சி மற்றும் விளையாட்டு உபகரணங்கள், நடைப்பயிற்சி என, பசுமையான சூழலில் அமைந்துள்ள வனாலயத்துக்கு, திருப்பூர் சிவா நிகேதன் பள்ளியை சேர்ந்த மாணவ, மாணவியர் மற்றும் ஆசிரியர்கள் பசுமை சுற்றுலா வந்தனர். வனம் அமைப்பின் ஊடக பிரிவு இயக்குனர் பழனிசாமி வரவேற்றார்.
யோக கலை பயிற்சியாளர் யோகி ராஜேந்திரன், மாணவர்களக்கு உடற்பயிற்சி அளித்து, பசுமை விழிப்புணர்வும் ஏற்படுத்தினார். தொடர்ந்து, வனாலயத்தில் மாணவர்கள் மரக்கன்றுகள் நட்டு வைத்தனர்.