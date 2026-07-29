ஹரே ராமா கிருஷ்ணா நகரில் கழிவுநீரால் சுகாதாரக்கேடு
ஹரே ராமா கிருஷ்ணா நகரில் கழிவுநீரால் சுகாதாரக்கேடு
ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:41 PM
திருப்பூர்: சாக்கடை கால்வாயில் ஏற்பட்ட அடைப்பால், சுகாதார சீர்கேடு ஏற்பட்டுள்ளதாக, பொதுமக்கள் கவலை அடைந்துள்ளனர்.
திருப்பூர், மங்கலம் ரோடு, ஹரே ராமா ஹரே கிருஷ்ணா நகர் பகுதியில், நெடுஞ்சாலைத்துறையின் ரோட்டோர சாக்கடை கால்வாய் பழுதாகியுள்ளது. பல இடங்களில், கான்கிரீட் சிலாப் கொண்டு மூடிவிட்டனர். குறுக்கு வீதிகளில் இருந்து வரும் கழிவுநீர் வடிந்து செல்லாமல் தேங்குகிறது. குறிப்பாக, குறுக்குவீதிக்கு செல்லும் ரோட்டின் குறுக்கே அமைக்கப்பட்ட சிறுபாலத்தில் அடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால்க ழிவுநீர் தேக்கமடைந்துள்ளது.
இந்நிலையில், மாநகராட்சி பணியாளர்கள், கால்வாயில் குழி தோண்டினர். அதன்பின், எவ்வித நடவடிக்கையும் இல்லாமல், அப்படியே விட்டுச்சென்றனர். இதனால், மெயின் ரோட்டோரமாக தோண்டி குழியில் கழிவுநீர் தேங்கி நிற்கிறது; விலங்குகள் குழியில் விழவும் வாய்பபுள்ளது. கழிவுநீர் தேக்கத்தால், அப்பகுதியில் சுகாதாரசீர்கேடு ஏற்பட்டுள்ளது. மாநகராட்சி நிர்வாகம், விரைந்து நடவடிக்கை எடுத்து, கழிவுநீரை அகற்ற வேண்டுமென, ஹரே ராமா ஹரே கிருஷ்ணா நகர் மக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.