/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ அண்டா நீரில் அமர்ந்து மழை வேண்டி ஜபம்
ADDED : ஆக 09, 2026 04:40 PM
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பொங்கலுார்,ஆக. 10–
பொங்கலுார் அடுத்த அலகுமலையில் உள்ள திருமண மண்டபத்தில், மழை பெய்து நாடு செழிக்க வேண்டி சிறப்பு வருண ஜபம் மற்றும் யாகம் நடந்தது. தீப வழிபாடு, விநாயகர் வழிபாடு, மகா சங்கல்பம், புண்யாக வாசனம், பஞ்சகவ்ய பூஜை, கலச பூஜை மற்றும் மஹாபூர்ணாகுதி ஆகிய பூஜைகள் நடந்தன. நீர் நிரப்பப்பட்ட பெரிய அண்டாவிற்குள் சிவாச்சாரியர்கள் அமர்ந்து, மழை வேண்டி பிரார்த்தனையிலும் வருண ஜபத்திலும் ஈடுபட்டனர். முருகப்பெருமானுக்கு தீர்த்த அபிஷேகம் மற்றும் அலங்கார தீபாராதனை செய்யப்பட்டு பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது. ஏராளமான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்தனர்.
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நீர் நிரப்பிய அண்டாவிற்குள் அமர்ந்து வருண ஜபம் மேற்கொண்ட சிவாச்சார்யர்கள்.