‘யாரையோ கொலை செய்து சுடுகாட்டில் புதைத்துள்ளனர்’ கிராம மக்களின் சந்தேகத்தால் பரபரப்பு

‘யாரையோ கொலை செய்து சுடுகாட்டில் புதைத்துள்ளனர்’ கிராம மக்களின் சந்தேகத்தால் பரபரப்பு
‘யாரையோ கொலை செய்து சுடுகாட்டில் புதைத்துள்ளனர்’ கிராம மக்களின் சந்தேகத்தால் பரபரப்பு
ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:50 PM
பல்லடம்: திருப்பூர் மாவட்டம், பல்லடம் கோடங்கிபாளையம் ஆறாக்குளம் பிரிவு அருகேயுள்ள சுடுகாட்டில், ஓரிடத்தில் கற்களால் மூடப்பட்டு, பூக்கள் துாவப்பட்டிருந்தது. அதன் அருகில் ஒரு பெட்சீட்டும் கிடந்தது. நேற்று காலை அந்த வழியாக வந்த சிலர், சுடுகாட்டில் ஏதோ சடலம் அவசரம் அவசரமாக புதைக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்று சந்தேகப்பட்டனர். சிறிய கிராமம் என்பதால் யார் இறந்தாலும் ஊர் மக்களுக்கு தெரிந்துவிடுமே, நம் ஊரில் கடந்த இரண்டு நாட்களாக யாரும் இறக்கவில்லையே, இங்கு புதைக்கப்பட்டது யாருடைய சடலமாக இருக்கும் என பேசிக்கொண்டனர். யாரையாவது கொலை செய்து சடலத்தை இங்கு கொண்டு வந்து புதைத்து இருப்பார்களோ என்றும் ஒருவர் சந்தேகத்தை கிளப்பினார். மேலும் இதுபற்றி போலீசார் மற்றும் வருவாய்த்துறையினருக்கும் தகவல் தெரிவித்தனர்.
சம்பவ இடத்துக்கு, கிராம நிர்வாக அலுவலர், வருவாய் அதிகாரி, போலீசார் உடனடியாக வந்தனர். விஷயம் கேள்விப்பட்டு அந்த கிராம மக்கள் சுடுகாட்டில் திரண்டனர். ஊராட்சி நிர்வாகத்தினர், பணியாட்களை கொண்டு சந்தேகத்துக்குரிய அந்த இடத்தை தோண்ட முடிவு செய்தனர். இதைத் தொடர்ந்து குழி தோண்ட தொடங்கியதும், அனைவரும் மூக்கில் விரலை வைத்துக்கொண்டு, மனித சடலம் இருக்குமா? யாராக இருக்குமோ என்று எதிர்பார்த்து நின்றிருந்தனர். ஆனால், அந்த குழியில் ஒரு நாயின் சடலம் கிடந்தது. இதையடுத்து, அந்த குழியை மூடி விட போலீசார் அறிவுறுத்தினர்.
இறந்த நாயின் உடலை, அதன் உரிமையாளர் பெட்சீட்டில் சுற்றிக் கொண்டு வந்து, சுடுகாட்டில் புதைத்துவிட்டு, மலர் துாவி சென்றிருக்கலாம். ஆனால், யாரையோ கொலை செய்து புதைத்து சென்றுள்ளனர் என்று கிராம மக்களிடையே எழுந்த சந்தேகம், பரபரப்பை ஏற்படுத்தி போலீசாரையும், வருவாய்த்துறையினரையும் சிறிது நேரம் அலைக்கழித்துவிட்டது. இப்போது, நாயை புதைத்து சென்றவர்கள் யார் என்று போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.