தெற்கு குறுமைய டென்னிகாய்ட் போட்டி   

ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:32 PM
திருப்பூர், ஜூலை 21–
திருப்பூர் வித்ய விகாசினி மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியில், தெற்கு குறுமைய மாணவியர் டென்னிகாய்ட் போட்டி நேற்று நடந்தது. 17 மற்றும், 19 வயது பிரிவில் ஒற்றையர், இரட்டையர் இரண்டு இடங்களையும் கைப்பற்றி, பிரன்ட்லைன் பள்ளி அசத்தியது.
போட்டியை நடத்தும் மு.ந. முருகப்ப செட்டியார் பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி தலைவர் வீரராகவ செந்தில் போட்டிகளை துவக்கி வைத்தார். 14 வயது பிரிவில், 25 அணிகள் பங்கேற்றன. ஒற்றையர், இரட்டையர் இரண்டு பிரிவிலும் கருப்ப கவுண்டம்பாளையம் அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி முதலிடம், வித்ய விகாசினி பள்ளி இரண்டாமிடம் பெற்றது.
17 வயது ஒற்றையர், இரட்டையர் இரு பிரிவிலும் பிரன்ட்லைன் மெட்ரிக் பள்ளி முதலிடம், வித்ய விகாசினி பள்ளி இரண்டாமிடம். 19 வயது பிரிவில் ஒற்றையர், இரட்டையர் இரண்டு பிரிவிலும் பிரன்ட்லைன் பள்ளி முதலிடம், ஒற்றையர் பிரிவில் கருப்பகவுண்டம் பாளையம் அரசு உயர்நிலைப்பள்ளியும், இரட்டையர் பிரிவில் வித்ய விகாசினி பள்ளியும் இரண்டாமிடம் பெற்றது.