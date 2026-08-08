ஆடி அமாவாசை, பூரம் சிறப்பு பஸ் இயக்கம்

ADDED : ஆக 07, 2026 05:21 PM
திருப்பூர், ஆக. 8–
ஆடி அமாவாசை, ஆடிப்பூரம் (கடைசி ஆடி வெள்ளி), சுதந்திர தினத்தையொட்டி, சிறப்பு பஸ்களை இயக்க அரசு போக்குவரத்துக் கழகம் ஆயத்தமாகி வருகிறது.
வரும் 12-ம் தேதி ஆடி அமாவாசை, 14-ம் தேதி ஆடிப்பூரம், 15-ம் தேதி சுதந்திர தினம் என்பதால், கோவில்கள் மற்றும் சுற்றுலா தலங்களுக்கு செல்லும் பக்தர்கள், வெளியூர் பயணிகள் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு கோட்டத்திலும் இருந்து முக்கிய கோவில்கள், அதிக நெரிசல் காணப்படும் வழித்தடங்கள் மற்றும் சென்னை மற்றும் மாவட்டத் தலைநகரங்கள் இடையே கூடுதல் பஸ்களை இயக்கும் பணியில் போக்குவரத்துக் கழகம் ஈடுபட்டுள்ளது.
இதற்கான கோட்ட வாரியான சிறப்பு பஸ் பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டு வருகிறது; விரைவில் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகும் என போக்குவரத்துத் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.