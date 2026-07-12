ஸ்ரீ சித்தி விநாயகர் கோவில் ஆண்டு விழா 

/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ ஸ்ரீ சித்தி விநாயகர் கோவில் ஆண்டு விழா
ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:31 PM
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உடுமலை: உடுமலை ருத்தரப்பநகர் ஸ்ரீ சித்தி விநாயகர், ஸ்ரீ விசாலாட்சி அம்மன் உடனமர் ஸ்ரீ பஞ்சமுக லிங்கேஸ்வரர், ஸ்ரீ ரேணுகாதேவி அம்மன், ஸ்ரீ குழந்தை வேலாயுத சுப்பிரமணியர் இரண்டாம் ஆண்டு விழா நேற்று நடந்தது.
நேற்று காலை, 6:00 மணி முதல் பரிவார தெய்வங்களுக்கு அபிேஷக ஆராதனையும், மகா அபிேஷகம், மகா கணபதி ஹோமம் உள்ளிட்ட பல்வேறு சிறப்பு ேஹாமங்கள் நடைபெற்றது.
தொடர்ந்து நடைபெற்ற சிறப்பு அலங்கார பூஜையில், திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்று தரிசனம் செய்தனர்.