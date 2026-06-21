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மாநில கூடைப்பந்து அணி வீரர்கள் தேர்வு போட்டி

மாநில கூடைப்பந்து அணி வீரர்கள் தேர்வு போட்டி

ADDED : ஜூலை 29, 2026 08:11 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 08:11 PM

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திருப்பூர்: கூடைப்பந்து விளையாட்டில், தமிழ்நாடு சீனியர் ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் மாநில அணிக்கான மேற்கு மண்டல அளவிலான தேர்வுப் போட்டிகள் நேற்று முன்தினம் துவங்கிய நடைபெற்று வருகிறது

தமிழ்நாடு கூடைப்பந்து கழகம்  மற்றும் திருப்பூர் மாவட்ட கூடைப்பந்து கழகம் இணைந்து நடத்தும் மேற்கு மண்டல அளவிலான மூத்தோர் மாநில கூடைப்பந்து சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

இதில், திருப்பூர், கோவை, நீலகிரி, ஈரோடு, சேலம், நாமக்கல், கிருஷ்ணகிரி மற்றும் தர்மபுரி மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த மேற்கு மண்டல அணிகள் போட்டியிட்டு வருகின்றன. ஆண்கள் பிரிவில், 110 அணிகள், பெண்கள் பிரிவில், 34 அணிகளும் பங்கேற்றுள்ளன. இப்போட்டிகள், நான்கு மைதானங்களில் போட்டி நடத்தப்பட்டு வருகிறது.இப்போட்டிகளில் சிறப்பான திறமையை வெளிப்படுத்தும் வீரர், வீராங்கனைகள் தமிழ்நாடு சீனியர் மாநில அணிக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட உள்ளனர். போட்டிகளின் இரண்டாம் நாளான நேற்று விறுவிறுப்பாக ஆட்டங்கள் நடைபெற்றது.

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