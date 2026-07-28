/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ தெரு வியாபாரிகள் சங்க ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:41 PM
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திருப்பூர்: திருப்பூர் கலெக்டர் அலுவலகம் முன், ஏ.ஐ.டி.யு.சி., தெரு வியாபாரிகள் சார்பில், நேற்று ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
பொது தொழிலாளர் சங்க மாவட்ட தலைவர் பழனிசாமி தலைமை வகித்தார். மாநில செயலாளர் சேகர், மாவட்ட தலைவர் மோகன், பொதுச்செயலாளர் நடராஜன், உள்ளிட்டோர், கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி பேசினர்.
தெரு வியாபாரிகள் வாழ்வாதார பாதுகாப்பு சட்டத்தை முறையாக அமல்படுத்தவேண்டும். கணக்கெடுப்பு நடத்தி, அனைத்து தெரு வியாபாரிகளுக்கும் அடையாள அட்டை, வியாபாரச்சான்று வழங்க வேண்டும். விதிமீறி நியமிக்கப்பட்டு வரும் வியாபார குழுக்களை கலைத்துவிட்டு, முறைப்படி தேர்தல் நடத்தவேண்டும். அவிநாசி நகராட்சியில், முறைகேடாக அமைக்கப்பட்டுள்ள வணிக குழுவை கலைக்கவேண்டும் என்பது உட்பட பல கோரிக்கையை வலியுறுத்தி, கோஷமிட்டனர்.