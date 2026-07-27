மூத்த பெற்றோர் தின விழா பாத பூஜை செய்த மாணவர்கள்

ADDED : ஜூலை 27, 2026 09:13 PM
திருப்பூர்: பெருந்துறை சாகர் பள்ளியில் மூத்த பெற்றோர் தின விழா கொண்டாடப்பட்டது.
ஈரோடு மாவட்டம், பெருந்துறையில் உள்ள சாகர் சர்வதேச பள்ளியில், மூத்த பெற்றோர்கள் தின விழா மற்றும் உணவு திருவிழா நடந்தது. பள்ளி தாளாளர் சவுந்தரராஜன், சாகர் அறக்கட்டளை தலைவர் ஆறுமுகம், பொருளாளர் பழனிசாமி, பள்ளி முதல்வர் சீஜா, பள்ளி கல்வி இயக்குநர் ஆகியோர், மூத்த பெற்றோர்களுடன் இணைந்து குத்து விளக்கேற்றி துவக்கி வைத்தனர்.
இதில், தாத்தா – பாட்டிகளின் தியாகம், அனுபவம், அன்பு மற்றும் குடும்பத்தை வழி நடத்தும் அவர்களின் அரிய பங்களிப்பை எடுத்துரைத்து, அவர்களை அன்புடனும், மரியாதையுடனும் போற்றுவது ஒவ்வொருவரின் கடமை என வலியுறுத்தி பள்ளி தாளாளர் பேசினார். தொடர்ந்து, மாணவர்களின் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடந்தது. தாத்தா – பாட்டிகளுக்கு பாதாபிஷேகம் நடந்தது. மூத்த பெற்றோர்களுக்கு பல்வேறு போட்டிகள் நடந்தது.