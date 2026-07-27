/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ குறைகேட்பு கூட்டத்தில் கணக்கெடுப்பு பதிவு
ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:13 PM
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திருப்பூர்:
திருப்பூர் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நேற்று நடைபெற்ற மக்கள் குறைகேட்பு கூட்டத்தில் பங்கேற்ற பொதுமக்களிடம் விவரங்கள் பெற்று, வீட்டு பட்டியல் சுய கணக்கெடுப்புக்கான ஆன்லைன் பதிவு மேற்கொள்ளப்பட்டது.
மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு – 2027-ன் முதல் கட்டமாக, ஆக.1 முதல் வீட்டு பட்டியல் கணக்கெடுப்பு தொடங்க உள்ளது. இதற்கான சுய ஆன்லைன் பதிவு தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. குறைகேட்பு கூட்டதையொட்டி, மாவட்ட பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை சார்பில் சிறப்பு கவுன்டர் அமைக்கப்பட்டு, பொதுமக்களின் விவரங்கள் ஆன்லைனில் பதிவு செய்யப்பட்டன. பதிவு நிறைவடைந்ததும், 11 இலக்க அடையாள எண் வழங்கப்பட்டது. வீட்டு பட்டியல் கணக்கெடுப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு பதாகைகளும் வைக்கப்பட்டிருந்தன.