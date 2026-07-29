பஞ்சு இறக்குமதிக்கு ஓராண்டு வரிவிலக்கு மத்திய அரசுக்கு ‘டாஸ்மா’ வேண்டுகோள்

பஞ்சு இறக்குமதிக்கு ஓராண்டு வரிவிலக்கு மத்திய அரசுக்கு ‘டாஸ்மா’ வேண்டுகோள்
பஞ்சு இறக்குமதிக்கு ஓராண்டு வரிவிலக்கு மத்திய அரசுக்கு ‘டாஸ்மா’ வேண்டுகோள்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 07:52 PM
திருப்பூர்:
பருத்தி பஞ்சு இறக்குமதிக்கான விரி விலக்கு சலுகையை, மேலும் ஓராண்டுக்கு நீட்டிக்க வேண்டுமென, ‘டாஸ்மா’ சங்கம் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது.
மத்திய நிதியமைச்சருக்கு, தமிழ்நாடு ஸ்பின்னிங் மில்ஸ் உரிமையாளர்கள் (டாஸ்மா) சங்க தலைவர் ‘சோழா’ அப்புக்குட்டி, அனுப்பியுள்ள கடிதம்:
பருத்தி இறக்குமதிக்கான வரிவிலக்கு சலுகை, அக்., 31ம் தேதியுடன் நிறைவடைகிறது. சமீபத்தில் கூடிய பருத்தி ஆலோசனை குழு, 2025 –26ம் பருத்தி ஆண்டில், 290.24 லட்சம் பேல்கள் மட்டுமே, இந்தியாவில் உற்பத்தியாகுமென கணக்கிட்டுள்ளது. கடந்த ஆண்டுகளை காட்டிலும், பஞ்சு உற்பத்தி குறைந்து போயுள்ளது.
அதேபோல், அடுத்த பருத்தி ஆண்டுக்கான பருத்தி சாகுபடி பரப்பும் குறைந்துள்ளது. எனவே, 2027 அக்., 31ம் தேதி வரை, பஞ்சு இறக்குமதிக்கான வரிவிலக்கு சலுகையை நீட்டிக்க வேண்டும். இல்லாதபட்சத்தில், உள்நாட்டு ஜவுளி உற்பத்திக்கான பஞ்சுக்கு கடும் தட்டுப்பாடு ஏற்படும்; பஞ்சு விலையும் கடுமையாக உயரும். ஜவுளி உற்பத்திக்கு தேவையான நுாலிழை தடையின்றி கிடைக்கவும், விலை நிலையாக இருக்கவும், மத்திய அரசு உதவ வேண்டும். மத்திய வர்த்தகத்துறை அமைச்சர், பல்வேறு நாடுகளுடன் பல்வேறு தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தம் உருவாக்கி வருகிறது.
ஜவுளி தொழிலில் அடுத்தகட்ட வளர்ச்சி சீராக இருக்கும் என்ற நிலையில், முக்கிய மூலப்பொருளாகிய பஞ்சு தடையின்றி கிடைக்க வேண்டும். அடுத்த பருத்தி ஆண்டிலும், கண்டிப்பாக பருத்தி பஞ்சுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. எனவே, மத்திய அரசு, பருத்தி பஞ்சு மீதான இறக்குமதி வரிவிலக்கு சலுகையை, மேலும் ஓராண்டுக்கு நீட்டிக்க வேண்டும். ஒட்டுமொத்த ஜவுளி தொழில் நலன்கருதி, மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, கடிதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.