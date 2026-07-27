கோவிலில் உத்ஸவம்  இன்று துவக்கம்

/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ கோவிலில் உத்ஸவம் இன்று துவக்கம்
ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:13 PM
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உடுமலை: உடுமலை திருப்பதி ஸ்ரீ வேங்கடேசப்பெருமாள் கோவிலில், பவித்ர உத்ஸவம் இன்று, (28ம் தேதி) துவங்குகிறது.
இந்த உத்ஸவத்தையொட்டி, இன்று, மாலை 4:00 மணிக்கு, வேதபிரபந்த தொடக்கம் மற்றும் சிறப்பு ேஹாமங்கள் துவங்குகிறது.
நாளை (29ம் தேதி) காலை, 8:00 மணிக்கு, உற்சவ திருமஞ்சனம், காலை, 8:30 மணிக்கு சதுஸ்தான அர்ச்னம், ஹோமம் நடக்கிறது. வரும் 31ம் தேதி வரை பவித்ர உத்ஸவத்தையொட்டி பல்வேறு சிறப்பு பூஜைகள் நடக்கிறது.