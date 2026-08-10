தளி கால்வாய்; பராமரிப்பு அவசியம்

ADDED : ஆக 09, 2026 05:40 PM
உடுமலை: ஏழு குளங்களுக்கு தண்ணீர் செல்லும், தளி கால்வாய் நீண்ட காலமாக பராமரிக்கப்படாமல், கரைகள் வலுவிழந்து வருகிறது; கரைகளை புதுப்பித்து, நீர் திருட்டை தடுக்க விவசாயிகள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
உடுமலை திருமூர்த்தி அணையிலிருந்து, ஏழு குள பாசன திட்டத்துக்குட்பட்ட, தினைக்குளம், செங்குளம், கரிசல் குளம், பெரியகுளம் உள்ளிட்ட குளங்களுக்கு அரசாணை அடிப்படையில் குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் தண்ணீர் திறக்கப்படுகிறது.
இந்த தண்ணீர், திருமூர்த்தி அணையிலிருந்து தளி கால்வாய் வழியாக குளங்களுக்கு செல்கிறது. இந்த கால்வாயில் இருந்தே பல கிராமங்களுக்கான கூட்டுக்குடிநீர் திட்டங்களும் செயல்படுத்தப்படுகிறது.
முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த கால்வாய், பல ஆண்டுகளாக புதுப்பிக்கப்படாமல், கான்கிரீட் கரைகள், உடைந்து, பரிதாப நிலையில் உள்ளது. இதனால், அணையிலிருந்து குளங்களுக்கு திறக்கப்படும் தண்ணீர் அதிகளவு விரயமாகிறது.
வலுவில்லாத கரை மற்றும் போதிய கண்காணிப்பு இல்லாததால், தளி கால்வாயில் நீர் திருட்டும் அதிகளவு நடப்பதாக, விவசாயிகள் புகார் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
நீண்ட காலமாக நீடிக்கும் இப்பிரச்னைக்கு, பொதுப்பணித்துறையினர் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்காமல் உள்ளனர். இதனால், அப்பகுதி விவசாயிகள் அதிருப்தியில் உள்ளனர்.