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மூடப்பட்ட அம்மா கிளினிக்  வீணாகி வரும் கட்டடம்

மூடப்பட்ட அம்மா கிளினிக்  வீணாகி வரும் கட்டடம்

ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:13 PM

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ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:13 PM

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திருப்பூர், ஜூலை 28–

திருப்பூர் மாநகராட்சி, 35-வது வார்டு வாலிபாளையம் பகுதியில் செயல்பட்டு வந்த அம்மா கிளினிக், ஆட்சி மாற்றத்துக்குப் பின் மூடப்பட்ட நிலையில், கட்டடம் தற்போது பயன்பாடின்றி கிடக்கிறது.

அ.தி.மு.க. ஆட்சிக்காலத்தில் துவக்கப்பட்ட அம்மா கிளினிக் வாயிலாக அப்பகுதி மக்களுக்கு மருத்துவ சேவை வழங்கப்பட்டு வந்தது. 2021-ல் தி.மு.க. ஆட்சி அமைந்த பின், அந்தத் திட்டம் நிறுத்தப்பட்டு, நகர்ப்புற நலவாழ்வு மையத் திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. அவ்வகையில், திருப்பூர் மாநகராட்சி, வாலிபாளையம் அம்மா கிளினிக் செயல்படாமல் மூடப்பட்டதால், மாநகராட்சிக்குச் சொந்தமான அந்தக் கட்டடம் தற்போது எந்தப் பயன்பாடும் இல்லாமல் வீணாக கிடக்கிறது. அந்தக் கட்டடத்தை மக்கள் நலன் கருதி வேறு நிர்வாகப் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்று அந்த வார்டு மக்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.

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