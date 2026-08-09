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விலையில் சதமடித்த ‘கேரட்’ வரத்து பாதிப்பு 

விலையில் சதமடித்த ‘கேரட்’ வரத்து பாதிப்பு 

ADDED : ஆக 09, 2026 05:32 PM

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ADDED : ஆக 09, 2026 05:32 PM

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உடுமலை: வரத்து குறைவால், மலையில் விளைவிக்கப்படும் காய்கறிகள் விலை சதமடித்துள்ளன; பந்தல் காய்கறிகள் விலையும் அதிகரித்து வருகிறது.

உடுமலை தினசரி சந்தை உள்ளிட்ட சந்தைகளுக்கு தக்காளி, மிளகாய், கத்தரி உள்ளிட்ட காய்கறிகள் சுற்றுப்பகுதிகளில் இருந்து கொண்டு வரப்படுகிறது.

முருங்கை, ஒட்டன்சத்திரம், தாராபுரம், மூலனுார் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்தும், பீன்ஸ், கேரட் ஆகிய மலை காய்கறிகள் நீலகிரி உள்ளிட்ட இடங்களில் இருந்து  விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்படுகிறது.

பருவமழை இல்லாதது உள்ளிட்ட காரணங்களால், சின்னவெங்காயம், பச்சை மிளகாய், வெண்டை வரத்து பாதித்துள்ளது.

உடுமலை உழவர் சந்தையில், நேற்று சின்னவெங்காயம் கிலோ ரூ.55–70, பச்சை மிளகாய், 45–50; வெண்டை 45–54, முருங்கை, 25–35 என்றளவில் விற்பனையானது.

பந்தல் காய்கறிகளான சுரைக்காய் கிலோ, ரூ.15–22, புடலை 25–30; பாகற்காய் 55–64, பீர்க்கன் 40–53 என்ற விலைக்கு விற்பனையானது. மலையில் விளைவிக்கப்படும் பீன்ஸ், கேரட் வரத்து குறைவாக இருந்தது.

நேற்று உழவர் சந்தையில், பீன்ஸ் ஒரு கிலோ ரூ.110–125 ரூபாய்க்கும், கேரட் 100–115 ரூபாய்க்கும் விற்பனையானது. தேங்காய் கிலோ 55–60 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது.

மலையில் விளையும் காய்கறிகள் விலை சதமடித்துள்ள நிலையில், சீதோஷ்ண நிலை மாற்றத்தால், பந்தல் காய்கறிகள் விலையும் அதிகரித்து வருகிறது.

தக்காளி விலை மட்டும் சரிவில் உள்ளது. நேற்று உழவர் சந்தையில், கிலோ 12–17 ரூபாய்க்கு தக்காளி விற்பனையானது.

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