மருள்பட்டி வீட்டுவசதி வாரிய வீடுகள் வீணாகுது ... குடியிருப்பு குறுங்காடானது!:32 ஆண்டுகளாக கண்டு கொள்ளாத அதிகாரிகள்
மருள்பட்டி வீட்டுவசதி வாரிய வீடுகள் வீணாகுது ... குடியிருப்பு குறுங்காடானது!:32 ஆண்டுகளாக கண்டு கொள்ளாத அதிகாரிகள்
UPDATED : ஆக 10, 2026 04:07 AM
ADDED : ஆக 09, 2026 04:00 PM
உடுமலை: உடுமலை மருள்பட்டியில், 32 ஆண்டுகளுக்கு முன் கட்டப்பட்ட வீட்டு வசதி வாரிய குடியிருப்பு, பயன்பாடின்றியும், பராமரிப்பின்றியும், சிதிலமடைந்து மண்ணோடு மண்ணாகி வருகிறது. உடுமலை அருகேயுள்ள மருள்பட்டியில், தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியம் சார்பில், 1994ம் ஆண்டு, 20 ஏக்கர் நிலம் கையகப்படுத்தப்பட்டது. அங்கு, சிறிய மற்றும் நடுத்தர நகரிய திட்டத்தின் கீழ், 5 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில், 300 வீடுகள் கட்டப்பட்டது. ஏ,பி,சி, என, மூன்று பிரிவுகளில், வீடுகள் கட்டப்பட்டு, ஏலம் விடப்பட்டது.
அப்போதைய சூழலில், நகரில் இருந்து ஒதுக்குபுறமாகவும், பொதுமக்கள் வசிப்பதற்கு போதிய வசதிகள் இல்லாதது உள்ளிட்ட காரணங்களால், வீடுகள் ஏலம் போகாமல், சிக்கல் ஏற்பட்டது.
அந்த வீடுகள் பயன்படுத்தாமலும், பராமரிக்காமல் இருந்ததாலும், ஒரு சில ஆண்டுகளில், வீடுகளில் இருந்த இரும்பு பொருட்கள், கதவு, ஜன்னல் என அனைத்து பொருட்களும், திருட்டு போனது. மேல்நிலைத்தொட்டி மற்றும் இதர கட்டமைப்புகளில் இருந்த இரும்பு பொருட்கள் மாயமானது.
அதிகாரிகளும், வீட்டு வசதி திட்டத்தை மேம்படுத்துவது, பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வருவதில் அலட்சியம் காட்டியதோடு, நீண்ட காலமாக பயன்படுத்தாமல் இருப்பதால், வீடுகள் அனைத்தும் படிப்படியாக இடியத்துவங்கின.
அடிப்படை பராமரிப்பு பணிகளை செய்து மறு ஏலம் விடவும் கோரிக்கை எழுந்தது. ஆனால், வீட்டு வசதி வாரியத்தினர் கண்டுகொள்ளாததால், 300 வீடுகளும் சிதிலமடைந்து, மண்ணோடு, மண்ணாகி, அரசு பணம், ரூ.5 கோடி வீணாகியுள்ளது.
புதிய குடியிருப்பு உருவாக்கம் என்ற நோக்கத்திற்காக உருவாக்கப்பட்ட பகுதி, தற்போது ஆபத்தான பகுதியாக மாறியுள்ளது.
இதற்காக அமைக்கப்பட்ட ரோடுகள் உள்ளிட்ட அடிப்படை கட்டமைப்பு வசதிகளும் மாயமாகி, 20 ஏக்கர் பரப்பளவுள்ள நிலம் முழுவதும் சீமைக்கருவேலன் மரங்கள் வளர்ந்து குறுங்காடாகவும், புதர் மண்டியும் காணப்படுகிறது. சமூக விரோத செயல்கள் அரங்கேறும் மையமாக மாறியுள்ளது.
இதனால், அவ்வழியாக செல்லவே, அருகிலுள்ள கிராம மக்கள் அச்சப்படும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. அதோடு, சீமைக்கருவேலன் மரக்காட்டிற்குள், பல ஆயிரக்கணக்கான மயில்களும், காட்டுப்பன்றிகளும் தஞ்சமடைந்து, பல்கி பெருகியுள்ளன.
இங்கிருந்து வெளியேறும் மயில்கள், காட்டுப்பன்றிகள், அருகிலுள்ள கிராமங்களுக்குள் புகுந்து, பயிர்களை சேதப்படுத்துகின்றன. மனிதர்கள், கால்நடைகளுக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படுத்தி வருகின்றன. ரூ. 5 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் உருவாக்கப்பட்ட குடியிருப்பு, சீமை கருவேல மரக்காடாக காட்சியளிப்பது அனைத்து தரப்பினரையும் வேதனையடைய செய்துள்ளது.
இது குறித்து விவசாயிகள், கிராம மக்கள் சார்பில், மாவட்ட நிர்வாகம், அதிகாரிகளிடம் பல முறை மனு அளித்தும் பயனில்லை. சுற்றுச்சூழலுக்கும், விவசாயத்திற்கும் ஆபத்தை ஏற்படுத்தி வரும், வீட்டு வசதி வாரிய குடியிருப்பு இடத்திலுள்ள சீமைக்கருவேலன் மரக்காடுகளை உடனடியாக அழிக்க வேண்டும்.
கடந்த, 32 ஆண்டுகளாக பயனில்லாமல், சிதிலமடைந்து காணப்படும் வீடுகளை இடித்து விட்டு, புதிய குடியிருப்பு, வேளாண் சார்ந்த மையம் உள்ளிட்ட மாற்றுத்திட்டத்தை செயல்படுத்த, தற்போது அரசாவது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதே, இப்பகுதியிலுள்ள விவசாயிகள் மற்றும் கிராம மக்களின் எதிர்பார்ப்பாக மாறியுள்ளது.