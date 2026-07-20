மழை பொழிய வேண்டி திருவாசக முற்றோதல்

/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ மழை பொழிய வேண்டி திருவாசக முற்றோதல்
ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:45 PM
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திருப்பூர்: பருவமழை தவறாது பெய்து, உலக மக்கள்நலம் பெற வேண்டிய, திருவாசக முற்றோதல் நேற்று நடந்தது.
திருப்பூர் மாணிக்கவாசகர் மன்றம், அர்த்தஜாம பூஜை அடியார்கள் திருக்கூட்டத்தினர் சார்பில், விஸ்வேஸ்வரர் கோவிலில் நேற்று முற்றோதல் நடந்தது. காலை, 8:00 மணிக்கு துவங்கி, மாலை, 3:00 மணி வரை, திருவாசகத்தின் 51 பதிகங்களில் உள்ள அனைத்து பாடல்களும் பண்ணிசையுடன் பாராயணம் செய்யப்பட்டது. நிறைவாக, சிவனடியார்களின் கூட்டு வழிபாடும் நடந்தது.